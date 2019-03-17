شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تحذر من خطورة الوجبات السريعة.. أشبه بالعدوى البكتيرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شبهت دراسات حديثة تأثير الوجبات السريعة بما يمكن أن تحدثه “العدوى بكتيرية” في جسم الإنسان، في إشارة إلى خطورة هذه الوجبات المشبعة بالدهون على الصحة.

وأفادت دراسة علمية جديدة نشرتها مجلة Ibelieveinscience العلمية حول تأثير تلك الأغذية عالية الدهون في جهاز المناعة بأن لها أضراراً على الجهاز المناعي.

وقام عدد من العلماء بوضع فئران على نظام غذائي غني بالدهون والسعرات الحرارية العالية لفترة زمنية معينة، ولاحظوا التهاباً جهازياً يستمر حتى بعد عودة الفئران إلى غذائهم الطبيعي.

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وتبين في ما بعد، أنه عندما أكلت الفئران هذا الطعام كانت الاستجابة الالتهابية لجهازها المناعي مشابهة لاستجابته عند تعرضه لعدوى بكتيرية.

وتعليقاً على النتيجة، قالت إنيت كريست، الباحثة في جامعة بون في ألمانيا: “الغذاء غير الصحي أدى إلى زيادة غير متوقعة في عدد خلايا مناعية معينة في دم الفئران”.

على الرغم من أن الالتهاب سيتبدد حالما يستبدل الطعام غير الصحي بطعامٍ صحي، إلا أن التغيرات الجينية المرتبطة بالاستجابة المناعية التي حدثت بسبب هذا الطعام ستبقى.

ووفقاً للعلماء؛ فإن امتلاكك جهازاً مناعياً محفزاً باستمرار من الممكن أن يكون له عواقب صحية في المستقبل، كالسكري وأمراض القلب.

وفي هذا السياق، قال الباحث إيك لاتز إن أسس النظام الغذائي الصحي يجب أن تكون ذات أهمية أكبر في التعليم مما هي عليه الآن، وبهذه الطريقة فقط يمكننا تحصين الأطفال في مرحلة مبكرة ضد إغراءات شركات الطعام.