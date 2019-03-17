شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الفرق بين الدورة الدموية الكبرى والصغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الدموية هى مسار تدفق الدم فى جميع أنحاء الجسم، ويمكن تقسيمها إلى دورتين صغيرتين هما الدورة الدموية الصغرى (الرئوية)، والدورة الدموية الرئيسية (الكبرى).

وفقا لتقرير موقع "anthropotomy" فإن الدورة الدموية الصغرى (الرئوية) هى الدورة الدموية بين القلب والرئتين، والدورة الدموية الرئيسية (النظامية) هى الدورة الدموية بين القلب وجميع أجزاء الجسم.



الدوةر الدموية الكبرى

وهى التى يتدفق فيها الدم من البطين الأيسر عبر أجزاء مختلفة من الجسم ، إلى الأذين الأيمن، أى من اليسار إلى الجانب الأيمن من القلب عبر الشرايين والأوردة التى تعبر الجسم كله، هذه الدورة مسئولة عن الحفاظ على أنسجة الجسم عن طريق توفير تيار مستمر من الدم لهم.

يتدفق فيها الدم من البطين الأيمن من خلال الرئتين إلى الأذين الأيسر، أى من اليمين إلى الجانب الأيسر من القلب، هذه الدورة مسئولة عن نقل الأوكسجين فى الدم، فى الدورة الدموية الرئوية، يمر الدم عبر الرئتين حيث يتم التخلص من ثانى أكسيد الكربون ويضاف الأكسجين إلى الدم.



الدوةر الدموية الصغرى

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ووفقا لجمعية القلب الأمريكية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هى السبب الرئيسى للوفاة فى العالم، بسبب اتساعها وطبيعتها، فهى واحدة من أنظمة الجسم الأكثر عرضة للأمراض.

ويعد مرض تصلب الشرايين أحد أكثر الأمراض شيوعًا فيى الجهاز الدورى، بسبب الترسبات الدهنية على الشرايين، وتتضمن السكتة الدماغية انسداد الأوعية الدموية إلى الدماغ وتشمل عوامل الخطر التدخين ومرض السكر وارتفاع الكولسترول فى الدم.

ارتفاع ضغط الدم يؤدى إلى عمل القلب بشكل أكبر وقد يؤدى إلى مضاعفات مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الفشل الكلوى. ومرض الشرايين المحيطية يتضمن القصور الوريدى المزمن داخل الأوردة السطحية.

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