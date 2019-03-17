شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تخضع للجراحة .. اعرف لماذا قد يصاب الفم والحلق بالالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجراء عملية جراحية يمكن أن يسبب مشاكل في الفم والحلق، خاصة في الأيام التالية للجراحة مباشرة، فقد تستيقظ بعد الجراحة وتجد أن هناك ألم بالحلق أو جفاف بالفم أو رائحة كريهة.

تسبب الجراحة وخاصة الجراحة العامة بعض التهيج داخل وحول الفم والحلق، ووفقا لتقرير موقع " verywellhealth" فإن هناك عدة أسباب لذلك:

يتطلب التخدير العام أن يتم إخراج المريض ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، بينما يبقى أنبوب التنفس في مكانه، ويكون الفم مفتوحًا جزئيًا وجافًا جدًا نظرا لغياب اللعاب داخل الفم.

يستقر أنبوب التنفس في الفم ، ويمتد إلى الحلق وفي القصبة الهوائية، هذا الأنبوب يمكن أن يكون مزعجًا جدًا للأنسجة الحساسة، على الرغم من أنك لست مستيقظًا ولا مدركًا له، وتتعرض الشفاه أيضا للجفاف والتشقق نتيجة فتح الفم أو وضع شريط لاصق لتثبيت أنبوب التنفس فى مكانه بشكل آمن.



جراحة وتعرض الحلق للالتهاب

الأشخاص المعرضون لالتهاب الحلق بعد الجراحة

المرضى الذين يخضعون إلى التخدير العام هم الأكثر عرضة لخطر التهاب الحلق بعد الجراحة، لأنهم يبقون أفواههم مفتوحة بسبب أنبوب التنفس الذي يسبب تهيج فى الحلق.

أيضا النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب الحلق ، ربما لأنهم لديهم مجرى هواء أصغر من الرجال ، وبالتالي فإن أنبوب التنفس من المرجح أن يسبب تهيج للمناطق الحساسة في الحلق.

حجم أنبوب التنفس يمكن أن يؤثر أيضًا على احتمال حدوث التهاب في الحلق لأن أنابيب التجويف الأكبر مرتبطة بزيادة وتيرة التهاب الحلق بعد العملية الجراحية.



جراحة

أعراض التهاب الحلق بعد الجراحة وكيفية علاجهاجفاف الشفاه

تتعرض الشفاه للجفاف نتيجة تثبيت أنبوب التنفس، لذا قم بتنظيفها برفق باستخدام قطعة قماش مبللة لإزالة أي جلد ميت بها، وبعدها يتم وضع كريم مرطب أو الفازلين لإرجاع الشفاه إلى حالتها الطبيعية.

التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق مشكلة شائعة جدًا بعد الجراحة وعادة ما يشفى فى غضون أيام، حيث تتسبب الجراحات الطويلة فى التهاب فى الحلق نتيجة وجود أنبوب التنفس فترة فى الحلق، قد يستمر يوم أو يومين ولكن عدم التحسن فى تلك المدة تستدعى زيارة الطبيب، يمكن أن تساعد المستحلبات، خاصة تلك التي تحتوي على مادة البنزوكين ، على تهدئة الحلق وكذلك تخديره قليلاً.



التهاب الحلق

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رائحة الفم الكريهة

يعمل اللعاب على تقليل البكتريا فى الفم، ونظرا لغيابه أثناء العملية الجراحية تتكاثر البكتيريا سريعا مما يسبب رائحة كريهة فى الفم، قد تستمر لمدة يوم أو يومين بالنسبة للبعضن ويساعد غسول الفم على التخلص من أي بكتيريا قد تكون موجودة، يمكن أيضًا أن تسبب بعض الأدوية التى توصف بعد الجراحة فى رائحة كريهة للفم .

فقدان الصوت

يسبب أنبوب التنفس تهيج فى الحنجرة، مما يؤدي إلى التهاب في الحلق وبعض البحة في الصوت، ولكن تلف الحبال الصوتية يعد من المضاعفات النادرة بعد العلميات.

لا ينبغي تجاهل البحة التي لا تظهر أي علامات على التحسن، أو تتفاقم على مدار الأيام التالية للجراحة، أو فقدان القدرة على الكلام في حالة حدوث إصابة في الحبل الصوتي.



فقدان الصوت

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