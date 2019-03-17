شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون حب شباب .. من شكل الحبوب ومكانها اعرف المرض اللى عندك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثيرون من ظهور الحبوب في الوجة، وهذا الأمر يسبب لهم الكثير من الإحراج عند التعامل مع الأشخاص، وأكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلي أن العديد من الأشخاص يعانون من ظهور هذه الحبوب في الوجة يكون لها مكنون أو علامة لوجود مشكلة ما في جسم هذا الشخص، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع " medicalnewstoday".

قدم التقرير، بعض الدلالات أو بعض العلامات التي تؤكد علي وجود مشكلة صحية يعاني منها الشخص، وهذا هو السبب وراء ظهور الحبوب في الوجه، ومنها:

-ظهور بعض الحبوب في الوجه قد تكون علامة علي الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة والسريعة، ولذا ينصح بالتقليل منها.



حبوب الوج

-ظهور بعض الحبوب قد تكون علامة لوجود مشكلة ما في الكبد، وينصح بالتقليل من تناول الحليب والأطعمة الدسمة المليئة بالسمن والزيوت.

-في حالة ظهور الحبوب بجانب العين يجب الإكثار من تناول الماء لأنها تعد علامة علي وجود مشكلة في الكلي.

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-قد تكون ظهور حبوب الوجه من علامات الإصابة بمشاكل في القلب، أو ارتفاع أو انخفاض الضغط، ولذا يجب توخي الحذر.

-هل تعلم أن ظهور الحبوب في الوجه قد يكون علامة علي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ولذا عليك توخي الحذر.

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