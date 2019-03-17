شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن اضطراب تشوه الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير منا غير راضي عن مظهره وشكل جسمه بصفة عامة لكن بالنسبة للبعض ، يمكن أن يصبح القلق بشأن مظهر الجسد أكثر من مجرد فكرة عابرة، فإذا وجدت نفسك تعانى من الأفكار السلبية عن صورة وشكل جسمك فقد تعاني من اضطراب التشوه الجسمي body dysmorphic disorder، فى هذا التقرير ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على اضطراب تشوه الجسم أعراضه وعلاجه، بحسب ما نشر موقع "Net doctor



اضطراب شكل الجسم

س: ما هو اضطراب تشوه الجسم؟

اضطراب التشوه الجسدي هو نوع من الأمراض العقلية التي يعانى المريض بها باستمرار من مظهره، قد يعتقد أن شيئًا ما غير موجود أو عيب خطير لديه رغم أن الآخرين قد لا يلاحظون هذا العيب.

وتختلف شدة اضطراب تشوه الجسد ولكن بالنسبة للعديد من المصابين فإنها تسبب مشكلة نفسية شديدة ويمكن أن تكون شديدة لدرجة أنها يمكن أن تؤثر بشدة على مواقف العمل أو المدرسة أو المواقف الاجتماعية.

من المعتقد أن ما بين 1 و 2 % من الأشخاص قد يعانون من اضطراب تشوه الجسد، مع إصابة الرجال والنساء به على حد سواء، ويبدأ هذا المرض عادة في سنوات المراهقة.



اضطراب تشوه الجسم

س: ما هي أعراض اضطراب تشوه الجسم؟

-التفكير في المشكلة لساعات كل يوم باستمرار.

-القلق بشأن فشله في الوصول إلى الكمال الجسدي.

- هذا غالباً ما يسبب الضيق ويمكن أن يؤدي إلى اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل مستمر، ويسأل بشكل متكرر الأصدقاء والأحباء للاطمئنان حول مظهره، ولكن لا يصدق الإجابة ويستمر فى التفكير.

- رغبة في علاج الأمراض الجلدية أو الجراحة التجميلية، حتى عندما يخبرك الطبيب أن هذا غير ضروري، أو إجراء عمليات تجميلية متكررة.

الحالات الشديدة قد تسبب الاكتئاب والقلق ، بما في ذلك الأفكار الانتحارية.

س: ما سبب اضطراب تشوه الجسم؟

يمكن أن يتأثر أي جزء من الجسم ولكن المناطق الشائعة تشمل:

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-مظهر جلد الوجه والوجه بشكل عام، بما في ذلك حجم أو شكل العينين والأنف والأذنين والشفتين.

-حجم أو شكل أي جزء من الجسم تقريبًا بما في ذلك الأرداف والفخذين والبطن والساقين والثدي والأعضاء التناسلية.

-الحجم الكلي وشكل الجسم.

ولا يزال السبب غير معروف لهذا المرض ولكن قد يكون هناك ميل وراثي لتطوير هذا النوع من الأمراض العقلية.



اضطراب تشوه الجسم

س: ما علاج اضطراب تشوه الجسم؟

يتضمن العلاج السلوكي المعرفي من خلال التدريب على كيفية تغيير المواقف والتفكير والشعور بطرق مختلفة و التدريب على كيفية التعامل مع أعراض القلق، وكذلك تناول الأدوية مثل: الأدوية المضادة للاكتئاب، وخاصة مثبطات السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، لأنها تقلل أعراض هذا الاضطراب بما في ذلك الأفكار القهرية والاكتئاب والقلق.

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