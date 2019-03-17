10 نصائح للحفاظ على صحة المرأة الحامل

معظم الحوامل يعتقدن أن عليهن ملازمة الفراش حتى موعد الولادة، وهو خطأ شائع طالما لم يأمر بذلك الطبيب، فهناك بعض الحالات تستدعي ممارسة الحامل للرياضة وممارسة نشاطها بشكل يومي لتنشيط الدورة الدموية للأم والجنين.

وتُقدم الدكتورة مي حلمي زهرة، أخصائية النساء والتوليد في مصر، ١٠ نصائح يجب أن تتبعها الأم حتى تمر شهور الحمل بسلام وتتم عملية الولادة بسهولة دون متاعب.

1- ممارسة النشاط اليومي





ممارسة النشاط اليومي الطبيعية لا تؤثر سلبًا على صحة الأم في الحمل، بل على العكس فإنه ينشّط الدورة الدموية لكل من الأم والجنين، طالما لم تحدث أي مضاعفات خطيرة.

2- التغذية المناسبة





تحتاج الأم للغذاء المناسب والمتوازن في فترة الحمل، لأن الجنين يستمد غذاءه من الأم، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإسراف في الطعام، ظنًا بأن ذلك مفيد للطفل، فقد يتسبب في السمنة المفرطة التي قد يصعب التخلص منها بعد الحمل.

3- شرب الماء





شُرب المياه بكمية كافية على الأقل ٣ لتر يوميًا يقي الأم من كثير من الأمراض أخطرها ارتفاع نسبة الأملاح والالتهابات المتكررة في مجرى البول التي قد تسبب الطلق المبكر والإجهاض.

4- المتابعة بالأشعة التلفزيونية





خلال رحلة الحمل التي تستغرق 9 أشهر، يعد اليوم المحدد للأشعة التلفزيونية على الجنين بمثابة لقاء بين الأم وطفلها، فهي تعطي نفسها طاقة وأملا لتحمل مشقات الحمل على أمل لقاء قادم، وهي أهم وسائل الاطمئنان على الأم وطفلها.

5- قياس ضغط الدم باستمرار





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على الأم قياس ضغط الدم أثناء الحمل لما له من أهمية، فمن الطبيعي أن يكون أقل من معدلاته الطبيعية، لكن في حاله ارتفاعه تكون الأم عرضة للإصابة بتسمم الحمل، لذلك يجب عليها ألا تهمل القياس المتكرر خاصة بعد الأسبوع الـ20 من الحمل.

6- قياس نسبة السكر في الدم





يعد القياس العشوائي لنسبة السكر في الدم من الاختبارات الروتينية للأم في فترة الحمل، خاصة بعد الأسبوع الـ٢٤، لتجنب الإصابة بسكر الحمل.

7- تناول الحديد





الإهمال في تناول أقراص الحديد أثناء الحمل يسبب ارتفاع نسبة الأنيميا التي قد تؤدي إلى كوارث صحية أثناء فترة الولادة.

8- الاستماع لنصائح ا لطبيب





يجب على الأم الاستماع لنصائح الطبيب مهما كانت متعبة لها، حيث إن الأمر متعلق بحالتها الصحية وحالة جنينها، فعليها تجنب الأدوية التي يحذر منها، واتباع تعليمات التغذية والحركة لفترة حمل آمنة للأم وصغيرها.

9- الاستمتاع بفترة الحمل





على الرغم من مشقات الحمل فإنها تعد أهم فترة تربط الأم بالجنين، فهو يفرح لفرحها ويتألم لألمها، فاضحكي معه وغني وارقصي له.

10- الولادة الطبيعية





تعد أفضل طريقة للولادة، حيث إن عواقب الولادة القيصرية خطيرة ويجب تفاديها قدر الإمكان، فاستعدي لولادة طبيعية ما دام وضع الجنين يسمح بذلك، وحاليًا الولادة الطبيعية دون ألم تجنبك الكثير، حتى تكوني مستعدة للقاء صغيرك.