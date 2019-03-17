البنّاءون "الأكثر خيانة" لزوجاتهم والسَّاسة في ذيل القائمة

واشنطن - لايف ستايل
كشف استطلاع للرأي، أن هناك وظائف ومهن بعينها يتعرض أصحابها للخيانة الزوجية أكثر من غيرهم، نظرًا لطبيعتها المتطلبة للاختلاط مع الآخرين وكثرة الاحتكاك بالمغريات، فيما تراجعت وظائف أخرى انشغل أصحابها بأعمال جدية قللت من خيانتهم الزوجية أو تعرضهم لها من قِبل الشريك. وجاء في المرتبة الأولى أصحاب الحرف المهنية المرتبطة بالبناء والسباكة واللحام التي أبدى فيها أصحابها نسبة مرتفعة من الخيانة الزوجية. وكشف موقع المواعدة "آشلي ماداسيون"، في استطلاعه الذي شمل آراء أكثر من ألف مشترك حول أسباب الخيانة والعوامل التي تدفعهم لذلك، أن الخيانة الزوجية تتفاوت بين الأشخاص تبعا للمهن التي يعملون بها، ففي المرتبة الثالثة عشر والأخيرة جاء أهل السياسة والعاملون بالثقافة والفنون كأقل الأشخاص المعرضين للخيانة الزوجية. أقرأ أيضاً :واحتل العاملون في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي المرتبة الثانية عشر. وجاء العاملون في القطاع المالي والتعليم في المرتبة التالية بنسبة الخيانة الزوجية، حيث أكد 9 في المئة من المشاركين بالإستفتاء بقيامهم بالخيانة الزوجية. وحل قطاع ريادة الأعمال في المراكز الثلاث الأولى كون هذا القطاع يحتاج للوقت و التعرف على الأشخاص والتقرب منهم. بينما احتل قطاع تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة في القائمة ومهنة الطب حلت ثانيا.
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كانت هذه تفاصيل خبر البنّاءون "الأكثر خيانة" لزوجاتهم والسَّاسة في ذيل القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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