شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر نوعية طعامك على صحة الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض رئة الإنسان للعديد من المشاكل الصحية الناتجة عن لتغيرات الجوية أو الملوثات المتواجدة في الهواء، وهذا التقرير يقدم بعض النصائح للحفاظ علي صحتها، وأيضا تنظيفها بشكل جيدا، وذلك وفقا لموقع " top10homeremedies ".

أشار التقرير، إلي أن هناك العديد من النصائح الهامة التي تساهم في الحفاظ علي صحة الرئة، ومنها الإهتمام بنظافة المنزل، والتخلص من الأتربة والغبار، تجديد الهواء في المنزل عن طريق فتح النوافذ والسماح بضوء الشمس بالدخول لتجديد وتطهير المنزل من البكتريا والفيروسات.

كما نصح التقرير، بضرورة الاقلاع عن عادة التدخين المضرة بالصحة، لأنها تساهم بشكل كبير في حدوث أضرار عديدة علي صحة الرئة ويجب التخلص من ذلك.

وأشار التقرير إلى أن الأطعمة التى نتناولها تؤثر بشكل كبير أيضا على صحة الرئة ، لافتا إلى أن بعض الأطعمة التي تساهم في تنقية الرئة، ومنها الخضروات والفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال والأناناس والبروكلي والجرجرير، التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الأضرار التي يمكن ان تترسب في الرئة، ونصح التقرير بتناول كوبا من الماء الدافيء المضاف إليه عصير نصف ليمونة علي الريق، مشيرا إلي أهمية هذا الأمر في الحفاظ علي صحتك وصحة الرئة، وتقليل فرص التعرض لأي مشاكل صحية بها.

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وأخيرا حث التقرير، علي ضرورة ممارسة الرياضة في الهواء، لأن هذه الحيلة تساهم بشكل كبير في تنقية الدم، وتنظيف الرئة بشكل كبير جدا، فلا تترد في فعل هذا الأمر.

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