شكرا لقرائتكم خبر عن شركة يابانية تطور ثديين للرجال لإرضاع أطفالهم مثل الأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت شركة يابانية جهازا يسمح للآباء بإرضاع أبنائهم من صدورهم، بذات الطريقة التى ترضع بها الأمهات أبنائهن، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وأطلقت الشركة اليابانية "دينتسو" على الجهاز المبتكر اسم "جهاز الإرضاع المساعد للآباء"، وهو قابل للارتداء مما يسمح للآباء إرضاع أطفالهم، فهو يبقيهم قريبين من أجسامهم، بحيث يظل التواصل الجسدي بينهم، مثلما يحدث بين الأمهات وأطفالهن في حالة الرضاعة الطبيعية، وعرضت الشركة المنتجة جهاز الرضاعة المساعد خلال معرض ومهرجان "أس إكس أس دبليو" في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

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وعن كيفية عمل الجهاز، قالت الشركة المنتجة إن جهازها القابل للارتداء يتكون من ثديين صناعيين يحوي الأول على الحليب الذي يتم إعداده في المنزل، بينما يحتوي الآخر على وسيلة الإرضاع المشابهة لآلية الإرضاع البشرية، كما يحفز الجهاز على النوم ، مما يعني أنه مصمم لتحفيز وجعل الأطفال الرضع ينامون.

وقالت الشركة إن جهازها يساعد الآباء أيضا على النوم، كما يساعد على تخفيف مسألة إرضاع الأطفال عن الأمهات ومشاركة الأزواج فى عملية الإرضاع.