خبراء عالميون بأسبوع الإمارات للرعاية الصحية الإلكترونية

تستضيف دبي مجموعة من أبرز خبراء الرعاية الصحية من الإمارات والعالم لحضور فعاليات الدورة السنوية الرابعة من أسبوع الإمارات للرعاية الصحية الإلكترونية التي انطلقت، الأحد، وتستمر 3 أيام.

تقام هذه الفعالية التي تنظمها جمعية أنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وهيئة الصحة بدبي وجمعية الإمارات للمعلوماتية الصحية.

وستشهد الفعالية مشاركة أكثر من 300 من أبرز الجهات المعنية بمجال تكنولوجيا المعلومات الصحية لمناقشة أهم المواضيع في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط إلى جانب تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح المحلية والابتكارات الدولية.

Advertisements

وأوضح بروس ستاينبرج، العضو المنتدب، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية أنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية، أن دورة هذا العام من أسبوع الإمارات للرعاية الصحية الإلكترونية تغطي آخر التطورات في التحول الرقمي لنظم الرعاية الصحية في الإمارات، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة استراتيجيات وإدارة التغيير وتطوير الكوادر العاملة وتبادل الخبرات بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربة ناجحة تستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية الإماراتي توسعا متسارعا بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية لعدد السكان المتزايد وتحقيق طموحات الإمارات للتحول إلى مركز إقليمي للسياحة الطبية.

وخلال فترة انعقاد أسبوع الإمارات للرعاية الصحية الإلكترونية سيحظى المشاركون بفرصة مناقشة هذه المواضيع وغيرها وتسليط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا كعامل تمكين لتحقيق نتائج إيجابية من حيث كفاءة القطاع.