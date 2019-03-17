دراسة أمريكية: تناول البيض يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية

قدمت نتائج دراسة أمريكية حديثة في الولايات المتحدة إضاءة جديدة على الجدل بشأن تناول البيض، في ظل تباين المعلومات بشأنه بين مَن يعتبره مفيدا للصحة بفعل غناه بالبروتينات أو مضرا لتسببه في ارتفاع معدلات الكوليسترول في الجسم.

ويتناول التحليل الجديد الذي نشرته مجلة "جورنال أوف ذي أميريكان ميديكل أسوسييشن" (جاما) 30 ألف أمريكي شملتهم 6 دراسات منفصلة.

وخلص إلى أن تناول نصف بيضة إضافي يوميا زاد خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية بنسبة 6% والموت المبكر بنسبة 8%، خلال فترة الدراسة. هذه النسبة ضعيفة نسبيا خصوصا أن نصف بيضة يوميا يوازي ضعف الكمية التي يتناولها الأمريكيون في المعدل.

وبشكل منفصل، أظهرت الدراسة أن 300 مليجرام إضافية من الكوليسترول الغذائي يوميا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17% والوفاة المبكرة بنسبة 18%. وهذه الكمية تعد كبيرة، إذ إن 300 مليجرام هي نصف الكمية اليومية التي يتناولها الأمريكيون من الكوليسترول الغذائي (بيضة كبيرة تحوي نحو 186 مليجراما من الكوليسترول).

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وخلصت هذه الدراسات إلى أن تناول البيض يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية.

لكن كما الحال مع كل الدراسات من هذا النوع، لا يمكن لهذا التحليل الجديد إقامة أي علاقة سببية في هذا الإطار.

غير أن الدراسة تقدم مع ذلك "ما يكفي من البيانات للإعلان بوضوح أن البيض والكمية الإجمالية للكوليسترول الغذائي هما من عوامل الخطر المهمة للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، وخصوصا الوفيات لأي سبب كان"، على ما قال الطبيب روبرت إيكل في مقالة نشرت عبر "جاما".

لكن بحسب أستاذ الطب الغذائي في جامعة "كينغز كولدج" في لندن، يجب مقارنة هذه النتائج بتلك الصادرة عن دراسة أمريكية كبرى في 1999 لم تجد أي أثر، كما الحال مع تحليل أُجري في 2013 يتناول 3 ملايين شخص بالغ نشرتها مجلة "بي أم جي" الطبية البريطانية. وقد خلصت دراسة صينية حديثة إلى نتائج معاكسة.

ورأى ساندرز أن النتائج الجديدة لا تصلح إلا للولايات المتحدة، حيث السكان يتناولون كميات أكبر من البيض واللحوم مقارنة مع أوروبا. وكتب ساندرز "تناول البيض باعتدال أمر مفيد، وهذا ما تؤكده التوصيات الغذائية البريطانية الحالية" التي تشجع على تناول 3 بيضات إلى 4 أسبوعيا.