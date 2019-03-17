بالصور.. أول جراحة عن بُعد باستخدام تقنية 5G في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أول جراحة عن بُعد باستخدام تقنية الجيل الخامس في الصين

نجح فريق طبي صيني في إجراء أول عملية جراحية على بُعد آلاف الأميال، باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، والتي مكنتهم من المشاركة في العملية وهم في أماكنهم دون الحاجة إلى جهد التنقل من مكان إلى آخر.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن مريضا مصابا بمرض الشلل الرعاش أجريت له أول عملية جراحية عن بُعد باستخدام تكنولوجيا 5G في الصين، من خلال "التحفيز العميق للدماغ"، وهو علاج جراحي يستند على زرع جهاز طبي يسمى "تنظيم الدماغ"، ويعمل على إرسال نبضات كهربائية إلى أجزاء معينة من الدماغ.





ونفذ المستشفى العام للجيش الصيني العملية الجراحية، السبت، بمساعدة عملاق الهواتف الذكية الصيني "هواوي"، وأكبر شركة اتصالات في العالم "تشاينا موبايل".

وقاد لينج تشيبي، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى هاينان، التابعة للجيش الصيني بمدينة سانيا الجنوبية، العملية الجراحية التي استمرت لمدة 3 ساعات، وتعامل مع الأدوات الجراحية على بعد 3 آلاف كيلومتر بدقة عالية عبر شبكة الجيل الخامس، ونجح في زرع جهاز تنظيم الدماغ للمريض.





وقال "أجريت العملية أثناء وجودي في هاينان، بينما كان المريض المصاب بالشلل الرعاش في بكين، وكان في حاجة ضرورية إلى الجراحة ولم يتمكن من الطيران إلى هاينان".

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وتعد الجراحة عن بُعد باستخدام شبكات الجيل الخامس 5G تطبيقا مبتكرا لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الطبية الجديدة، والتي يمكن أن تسرع في تطوير الطب عن بُعد، وتقلل من تكلفة الرعاية الطبية للمرضى، وسهولة الوصول إلى المرضى في المناطق النائية.





وحلت شبكة 5G مشكلات مثل تأخر الفيديو وتأخير التحكم عن بعد التي واجهته شبكة 4G في مثل هذا النوع من الجراحات، ما يضمن التشغيل في الوقت الفعلي وبالكاد تشعر أن المريض على بعد 3 آلاف كيلومتر.

يعد الشلل الرعاش أحد الأمراض الأكثر شيوعا بين السكان المتقدمين في العمر، وهو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى ضعف الحركات الطوعية، فضلا عن الارتعاش والبطء والتصلب.





ورغم عدم وجود علاج لهذا المرض فإنه يمكن لعملية زرع "جهاز تنظيم ضربات الدماغ" أن تكون إحدى الطرق الفعالة لعلاج مرض الشلل الرعاش، ويمكن أن تحسن حالة المريض من خلال وضع الأقطاب الكهربائية بدقة في نواة الخلايا العصبية العميقة في الدماغ وتطبيق التحفيز الكهربائي.

وحسب الصحيفة، هذه ليست أول عملية جراحية ناجحة تجرى عن بُعد باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في البلاد، إذ شهد الثلاثاء إجراء عملية معقدة في الكبد بمستشفى في تشينشن بموجب تعليمات في الوقت الحقيقي من خبير في بكين، بفضل الصور عالية الدقة التي تنقل من خلال البث المباشر الممكّن من الإنترنت عالي السرعة لشبكة الجيل الخامس.



