شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مميزات لاستخدام الفيمتو ليزر فى علاج القرنية المخروطية يوضحها دكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المجال الطبى لأمراض العيون تقنية جديدة لعلاج القرنية المخروطية، وذلك باستخدام "الفيمتو ليزر" التى ساهمت بشكل كبير فى القضاء على المشاكل الناتجة عن علاج القرنية المخروطية بالطرق التقليدية اليدوية، حيث تتميز التقنية الجديدة بالدقة الكاملة فى عملية القرنية أثناء عمل الممر والقناة لعلاج الأنسجة.

ويقول الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية القرنية المخروطية، إن الإصابة بالقرنية المخروطية يكون نتيجة لضعف أنسجة القرنية، وغالبًا نتيجة أيضًا يكون السبب العوامل الوراثية، كما أن هناك عوامل مكتسبة ثانية مثل فرك اليد فى العين، فتلك العادة تؤدى إلى ضعف أنسجة القرنية وتساعد على تمدد الأنسجة وتأخذ شكل المخروط، بالإضافة إلى حدوث التهابات مزمنة فى العين نتيجة حساسية، موضحًا أن ارتداء العدسات اللاصقة لا تسبب الإصابة بالقرنية المخروطية.



إنفوجراف يوضح مميزات الفيمتو ليزر فى علاج القرنية المخروطية

وأضاف الدكتور أحمد عساف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن علاج حالات القرنية المخروطية يجب أن يتم على وجه السرعة ودون تقاعس لأن التأخر فى اتخاذ القرار ومرور الوقت ليس فى صالح المريض، لأنه يحدث تدهور فى النظر بصورة دورية، وذلك على عكس عمليات الليزك تماما، كما أن التأخر فى إجراء العملية يضطرنا للتدخل جراحيًا ويجعل فرصة النقاهة أطول.

وتابع الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه يجب شرح العملية وتفاصيلها للمريض، موضحًا أن عملية القرنية المخروطية درجات وكل درجة لها طريقة علاج مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك تقنية جديدة فى مجال طب وجراحة العيون لعلاج القرنية المخروطية من خلال استخدام جهاز "الفيمتو ليزر" الذى يتميز بأنه قضى على الطريقة اليدوية الميكانيكية فى تركيب حلقة داخل أنسجة القرنية، والتى كانت تتسم بأن نسبة رفض القرنية للحلقة أو الدعامة مرتفعة، وبالتالى فإن علاج القرنية المخروطية بالفيمتو ليزر يقلل من نسبة رفض القرنية للحلقة.



إنفوجراف دكتور أحمد عساف يقدم نصيحة هامة لعلاج القرنية المخروطية

وأشار الدكتور أحمد عساف، إلى أنه من ضمن مميزات إجراء عملية القرنية المخروطية باستخدام الفيمتو ليزر أنها تعطى دقة كاملة فى تصميم الممر أو القناة داخل القرنية لإدخال الحلقة فى السمك والمكان الذى نريده، بالإضافة إلى أنها تمكن المريض من ممارسة الحياة الطبيعية مباشرة بعد العملية لأنها تتم باستخدام مخدر سطحى "قطرة"، كما أنها تساعد المريض على ارتداء النظارة الطبية، أو تساعد أيضًا فى تثبيت النظر على ما هو عليه، كما تساعد على الرؤية بوضوح.

وأوصى الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، المرضى بعدم التردد فى إجراء عملية القرنية المخروطية بسبب الخوف أو الانشغال، واتخاذ الإجراء الذى يحدده الطبيب المعالج، لأن التأخر فى الخضوع لعملية القرنية المخروطية ينتج عنه تمدد فى القرنية وتتحول من المرحلة الأولى للأخيرة وبالتالى تفاقم المشكلة.



إنفوجراف دكتور أحمد عساف يقدم نصيحة طبية لعلاج القرنية المخروطية

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