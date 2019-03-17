شكرا لقرائتكم خبر عن الجرى ولا البسكلتة ..ايه فيهم افضل لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجرى وركوب الدراجات من التمارين الرياضية المفيدة وهى إحدى أنواع تمارين الكارديو المفيدة لصحة القلب، ولكن قد تحتار فى أى رياضة منهما الأنسب لك ولصحتك، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع مجلة women health

أولا رياضة الجرى

يساعد الجرى على تشغيل عدد أكبر من العضلات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة حرق الدهون، وبينما يعمل الجري على الساقين، تحتاج أيضًا إلى الجزء العلوي من جسمك ليساعد على الحركة.

يساعد الجرى على حرق 566 إلى 839 سعرة حرارية في الساعة بالإضافة إلى تحسين معدل ضربات القلب.

الجري له الكثير من الفوائد على المدى الطويل لصحتك، حيث يساعد على منع فقدان كثافة العظام وهشاشة العظام، كما يحسن صحة قلبك ويساعد على الأيض أو التمثيل الغذائي.

ولكن الجرى يرتبط بعدد من الإصابات المحتملة مثل: ألم الركبة أو الكسور ولكن يمكنك تجنبها باتخاذ الإجراءات الوقائية.

ثانيا: ركوب الدراجات

هو نشاط رياضى سهل يمكن إضافته خلال يومك من خلال ركوب الدراجة إلى العمل.

ومن مزايا ركوب الدراجات أن تأثيرها منخفض على مفاصل الجسم ، لذلك فهي طريقة رائعة لبدء رحلة اللياقة البدنية إذا كنت تعاني من إصابة في الركبة أو كنت بحاجة إلى الابتعاد عن الأنشطة ذات التأثير الكبير، فإن ركوب الدراجة يوفر بديل مثالي بتمارين الكارديو بدلا من الجرى.

ويحرق ركوب الدراجات من 498 إلى 738 سعرة حرارية في الساعة.

Advertisements

كما إن ركوب الدراجات يميل إلى بناء مزيد من العضلات (على الأقل في الساقين).

وربطت دراسة علمية كبيرة بين ركوب الدراجات وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وتحسين الصحة العامة.



ركوب الدراجة

والجرى وركوب الدراجات يوفران نفس الفوائد الصحية للقلب، واختيار يتوقف على حالتك الصحية وهدفك والرياضة المفضلة اليك.

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]