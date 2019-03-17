شكرا لقرائتكم خبر عن فى 30 دقيقة.. اعرفى أحدث طريقة للتخلص من السيلوليت مع مركز دكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى كثير من السيدات من مشكلة تؤرقهن بشكل يجعلهن دائمًا فى حرج، وهى مشكلة السيلوليت، تلك المشكلة التى تتمثل فى تجعد شكل الجلد، حيث تظهر الدهون أسفل الجلد بشكل غير متساو بسبب ضغطها على الأنسجة الضامة تحت الجلد، وهى لا تمثل ضررا صحيا بقدر ما تمثل ضررا نفسيا على الفتاة التى تعانى منها.

وفى هذا الإطار، يؤكد الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن هناك اعتقاد خاطئ بأن من يعانون السمنة هم فقط المعرضون للإصابة بالسيلوليت، إلا أنه ليس بالضرورة أن يعانى مرضى السمنة أو أصحاب الأوزان الكبيرة من السيلوليت، ولكنهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة به. س: ما أسباب ظهور السيلوليت؟ أوضح الأطباء المتخصصون فى مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أنه يمكن سرد الأسباب التى تؤدى للإصابة بـ"السيلوليت"، فيما يلى:

1- الأسباب الوراثية، فالسيدات اللاتى لديهن أفراد فى عائلتهن أصيبن بالسيلوليت يكن أكثر عرضة للإصابة به.

2- زيادة نسبة الهرمونات فى الجسم بمعدلات أكثر من الطبيعى، وكذلك تناول الأدوية التى تتسبب فى ارتفاع نسبة الهرمونات وخاصة هرمون الاستروجين.

3- قلة شرب المياه، فهى تؤثر على نضارة البشرة والجلد، مما قد يكون سببا فى الإصابة بالسيلوليت.

4- الصعود والنزول المتكرر فى الوزن.

5- عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

6- التغيرات الهرمونية لدى السيدات.



إنفوجراف يوضح أسباب الإصابة بالسيليوليت

ويعد الجى بلازما أقوى وأحدث الطرق لعلاج السليوليت، حيث إنه يعطى نتيجة فورية ودائمة، كما تعد البلازما هى أمن الوسائل المستخدمة فى عالم التجميل، ويقوم جهاز الجى بلازما أيضًا بشد الجلد المترهل بنسبة كبيرة جدًا بدون جراحة، لذلك فقد أحدث جهاز الجى بلازما طفرة كبيرة، حيث إن نتيجته لا تضاهيها نتيجة أخرى من الطرق غير الجراحية.





علاج السيلوليت بواسطة حقن الميزوثيرابىوأكد أطباء مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن مشكلة السيلوليت يمكن القضاء عليها بأكثر من طريقة أبرزها طريقة الحقن الموضعى للميزوثيرابى، وهى طريقة تعتمد على الحقن المباشر للمنطقة المراد علاجها، وتحتوى الحقن على فيتامينات ومركّبات طبيعية، وأحماض أمينية تساعد على إعادة النضارة للجلد، وهى غير مؤلمة وبدون أى تدخل جراحى. مميزات الميزوثيرابى للتخلص من السيلوليتوحول مميزات التخلص من السيلوليت عن طريق الحقن الموضعى للميزوثيرابى، أكد أطباء مركز الدكتور أحمد السبكى للتجميل والليزر، أن لها عدة مميزات وهى:

1- لا تتطلب تدخل جراحى.

2- لا تسبب أى أعراض جانبية.

3- حقن الميزوثيرابى آمنة تمامًا.

4- تحقن فى المنطقة المراد علاجها فقط.

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5- لا تستغرق الجلسة أكثر من 30 دقيقة ويمكن بعدها ممارسة الحياة بشكل طبيعى.



إنفوجراف يوضح مميزات لحقن الميزوثيرابى للتخلص من السيلوليت