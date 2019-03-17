شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة تساعد على حل مشاكل الفم الأسنان من لسانك.. اعرفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يعد حلاً رائعا وسحريا للعديد من المرضى والتى ترتبط بالفم والأسنان، استطاع طبيب بريطانى اختراع تقنية جديدة من خلال تغير وضع اللسان فى الفم، لحل العديد من المشكلات الصحية فيما حتى الآن مازلت تخضع للعديد من التجارب حتى يتم اثبات صحتها.

ميوينج، هو اسم التقنية الحديثة التى لقت رواجا كبيرا وقبول لدى المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تساهم فى تعديل الأسنان المعوجة وانتظام التنفس خلال النوم.



التقنية الحديثة

قام العديد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام تلك التقنية واختبار تأثيراتها، ومعرفة مدى فعاليتها، والتى تعتمد على دفع اللسان لسقف الحلق مع إغلاق الفم، وفقا لموقع سكاى نيوز.

وقال الطبيب البريطانى والذى يدعى مايك ميو، أن تلك التقنية تساعد بشكل كبير على جعل الفك والأسنان تأخذ شكل موحد، وإن ضرورة استخدامها لمدة حوالى 6 أشهر حتى الحصول على نتائج جيدة بعد استخدامها.

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم ١ على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97% .

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة .

للتواصل مع الدكتور شادى على حسين بالكشف أو الاستشارة أو الحجز

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مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم ١ على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97% .

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة .

للتواصل مع الدكتور شادى على حسين بالكشف أو الاستشارة أو الحجز