اعراض و اسباب التهاب اللفافة الأخمصية

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اللفافة الأخمصية هي مكان يتواجد في القدم ، ذلك المكان الذي من الممكن أن ينتج عنه بعض الألم في بعض الأوقات ، و ينتج ذلك عن التهاب هذه المنطقة ، فما هو السبب وراء هذا الالتهاب و كيف يتم علاجه.

ما هو التهاب اللفافة الأخمصية ؟

– التهاب اللفافة الأخمصية هو السبب الأكثر شيوعا لآلام الكعب ، لفافة أخمص القدم هي فرقة مسطحة من الأنسجة (الرباط) التي تربط عظم الكعب إلى أصابع قدميك ، و هو يدعم قوس قدمك ، و إذا ضغطت على اللفافة الأخمصية ، فستصبح ضعيفة و تتورم و تتهيج (ملتهبة) ، ثم يؤلم الكعب أو أسفل القدم عند الوقوف أو المشي.

– التهاب اللفافة الأخمصية شائع عند الأشخاص في منتصف العمر ، كما يحدث في الأشخاص الأصغر سنًا الذين يجلسون على أقدامهم كثيرًا ، مثل الرياضيين أو الجنود ، و يمكن أن يحدث في قدم واحدة أو كلا القدمين.

اسباب التهاب اللفافة الأخمصية

التهاب اللفافة الأخمصية ناتج عن شد الرباط الذي يدعم قوسك ، و يمكن أن يسبب الإجهاد المتكرر دموعًا صغيرة في الرباط ، هذه يمكن أن تؤدي إلى الألم و التورم ، و من المحتمل أن يحدث هذا إذا:

– تتدحرج قدميك إلى الداخل أكثر من اللازم عند المشي ( التلفظ المفرط ).

– تكون لديك أقواس عالية أو أقدام مسطحة.

– أنت تمشي أو تقف أو تركض لفترات طويلة من الزمن ، خاصة على الأسطح الصلبة.

– تكون بدين و تعاني من السمنة.

– أن ترتدي أحذية لا تتناسب معك بشكل جيد أو متهالك.

– لديك ضيق في الأوتار أو عضلات الساق.

اعراض التهاب لفافة الأخمص

– يعاني معظم الأشخاص المصابين بالتهاب اللفافة الأخمصية من ألم عند اتخاذ خطواتهم الأولى بعد خروجهم من السرير أو الجلوس لفترة طويلة ، و قد يكون لديك أقل تصلب و ألم بعد اتخاذ بضع خطوات ، و لكن قد تؤلم قدمك أكثر مع مرور اليوم ، و قد يكون ذلك مؤلمًا جدًا عند صعود الدرج أو بعد الوقوف لفترة طويلة.

– إذا كنت تعاني من آلام في القدم في الليل ، فقد تواجه مشكلة مختلفة ، مثل التهاب المفاصل ، أو مشكلة عصبية مثل متلازمة النفق الرصغي .

كيفية تشخيص التهاب اللفافة الأخمصية

سيقوم الطبيب بفحص قدميك و مشاهدتك تقف و تمشي ، و سيسأل أيضًا أسئلة حول:

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– طبيعة صحتك السابقة ، بما في ذلك الأمراض أو الإصابات التي تعرضت لها.

– الأعراض الخاصة بك ، مثل مكان الألم وأي وقت من اليوم تؤذي قدمك أكثر.

– مدى نشاطك و نوع النشاط البدني الذي تقوم به

– قد يطلب طبيبك الأشعة السينية من قدمك إذا كان يشك في وجود مشكلة في عظام قدمك ، مثل كسر الإجهاد ، أو غيرها من المشاكل التي قد ينتج عنها هذا الألم.

كيفية علاج التهاب اللفافة الأخمصية

لا يوجد علاج واحد يصلح للجميع مع التهاب اللفافة الأخمصية ، و لكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك تجربتها للمساعدة في تحسين قدميك:

– أعط قدميك راحة ، و قلل من الأنشطة التي تصيب قدمك ، و حاول ألا تمشي أو تعمل على الأسطح الصلبة.

– لتخفيف الألم و التورم ، حاول وضع الثلج على كعبك ، أو خذ مسكن للألم بدون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين (مثل Advil أو Motrin) أو نابروكسين (مثل Aleve).

– هل تمتد اصبع القدم ، تمتد العجل و منشفة تمتد عدة مرات في اليوم ، و خصوصا عندما تكون في البداية في الصباح ، (لتمتد المنشفة ، تقوم بسحب طرفي المنشفة الملفوفة التي تضعها أسفل كرة قدمك.)

– الحصول على زوج جديد من الأحذية ، مع اختيار الأحذية مع دعم قوس جيد و نعل مبطن ، أو جرِّب كؤوس الكعب أو إدراج الأحذية لتقويم الأسنان ، و استخدامها في كلا القدمين ، حتى لو كان قد تم إصابة قدم واحدة فقط.

– إذا لم تساعد هذه العلاجات ، فقد يوصي طبيبك بالجبائر التي ترتديها في الليل ، أو بعض من الأدوية (مثل الستيرويد ) في كعبك ، أو غيرها من العلاجات ، و ربما لن تحتاج إلى جراحة ، كما قد يقترح الأطباء ذلك فقط للأشخاص الذين ما زالوا يعانون من الألم بعد تجربة علاجات أخرى لمدة 6 إلى 12 شهرًا.

الوقت الذي يستغرقه الألم ليختفي

– غالبًا ما يحدث التهاب اللفافة الأخمصية بسبب الإصابات التي حدثت مع مرور الوقت ، مع العلاج سيكون لديك ألم أقل في غضون أسابيع قليلة ، و لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يزول الألم تمامًا ، و قد يستغرق الأمر بضعة أشهر إلى سنة.

– ابق مداوم على علاجك إذا لم تفعل فقد تشعر بألم مستمر عند الوقوف أو المشي ، و كلما بدأت العلاج ، سرعان ما تتوقف قدميك عن الإيذاء.