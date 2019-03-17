انت الان تتابع موضوع معلومات عن ” عدسات تراي كلر “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

العدسات اللاصقة عبارة عن عدسة طبية أو تجميلية ، وشاع استخدامها في الأونة الأخيرة ، وتستخدم بوضعها على قرنية العين ، وغالباً ما يستخدمها النساء دون الرجال ، لإضافة مظهر جمالي لعيونهن ، وهناك العديد من الأنواع ، والتي تختلف جودتها ، الجدير بالذكر أن عدسات تراي كلر حازت على شهرة كبيرة ، واستخدمتها الفنانات والمشاهير ، ومن أكثر الفنانات التي أبدت إعجابها بهذه العدسات هي الفنانة هيفاء وهبي ، وسوف نوضح بعض المعلومات الخاصة بها من خلال هذا المقال .

وتتوافر عدسات تراي كلر بنوعيها الطبي والتجميلي ، وسوف نوضح تصنيفات العدسات بناءً على استخدامها .

انواع عدسات تراي كلر

عدسات تصحيحية

وهي عدسات تستخدم لتصحيح عيوب الانكسار الضوئي الواقع على العين والمسبب لقصر وطول النظر ، ويمكن استخدامها لتوحيد لو العيون بدون أن يكون بها أغراض تصحيحية لقوة البصر .

العدسات التجميلية

وتتميز عدسات تراي كلر التجميلية بألوانها الجذابة التي تتشابه مع الألوان الطبيعية ومن ألوانها الرمادي ، والأزرق ، والأخضر ، الأخضر الغامق ، والرمادي المائل للزرقة، والعسلي ، والبندقي .

العدسات التصحيحية اللينة

وهي عدسات تستخدم لعلاج بعض أمراض العيون بخلالف المتعلقة بالإنكسار .

العدسات الصلبة

وهذا النوع من العدسات يتم تثبيته على المنطقة البيضاء من العين وتستخدم لعلاج بعض اعتلالات العين .

والجدير بالذكر أنه لايمكن أن نعتمد في اختيار لون العدسة عند رؤيتها على أحد ، حيث يختلف اللون عند وضعه من عين لأخرى ، فقد تبدو نفس الدرجة فاتحة على عيون ، وفاتحة على عيون أخرى .

مميزات عدسات تراي كلر

-تعد هذه الماركة هي الأكثر راحة للعين .

-تتميز بخفتها عند وضعها على العين .

-تتوافر في معظم المحلات .

-تتوافر بجميع أنواعها الطبية والتجميلية .

– تتميز بمظهرها الطبيعي .

طرق العناية بالعدسات اللاصقة

-غسل اليدين جيداً قبل لمسها واستخدامها والتأكد من خلوها من أي مرطبات أو مستحضرات تجميلية يمكن أن تتسبب في تحسس العين .

Advertisements

-التأكد من تاريخ الانتاج والصلاحية .

-تغير محلول العدسة بعد كل استخدام .

-لا يمكن تنظيفها بالماء .

– تستخدم العدسات استخدام شخصي ، ولا يمكن تبادل استخدامها مع أحد .

-عند الشعور بجفاف العدسة يمكن وضع قطرة مرطبة وعدم استخدام كمية كبيرة من المحلول .

-عدم ارتداء العدسات أثناء النوم .

اضرار العدسات اللاصقة

عند استخدام العدسات اللاصقة يجب الحرص من اضرارها التي تكاد تكون خطيرة ، فكثيراً ما تغفل الفتيات ومستخدمي العدسات عن الاهتمام بها بشكل صحيح مما ينتج عنه بعض الاضرار ومنها :

-التعرض للعدوى والتهيج بالعين

غالباً ما تحدث العدوى نتيجة ملامسة اليد للعدسة ، وخاصة عند فركها ، كما يمكن أن تتسبب الأظافر الطويلة بخدش العدسة مما يؤدي لتلفها .

– قرحة القرنية

تتسبب العدسات اللاصقة بشكل كبير في قرحة القرنية وينتج ذلك عن ارتدائها لفترات طويلة ، حيث تؤدي العدسات اللاصقة لدخول الأكسجين للعين وذلك في حال ارتدائها ليومين متواصلين ، مما ينتج عنه تقرح القرنية أو بعض التشوهات بها والتي تؤدي لحدوث عمى في بعض الحالات .

– جفاف العين

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تؤثر على العين في حال ارتداء عدسات لاصقة ، فيجب خلع العدسات عند تناول بعض أنواع الأدوية ، وكذلك عند استخدام قطرات العين ، ومن الأدوية التي يمكنها أن تؤثر على العدسات الأدوية الهرمونية كحبوب منع الحمل حيث تعزز من هرمون الإستروجين وتتسبب في حساسية العين من العدسات اللاصقة ، وتتسبب كذلك في جفافها ، ويمكن تناول مضادات الهيستامين لتخفيف حساسية العين التي تؤدي لجفافها ، كذلك لأدوية حب الشباب أثر سلبي على العين وذلك بسبب احتوائها على حمض أستيل ساليسيليك .

– قد يكون الضرر من محلول العدسات

حيث يحتوي محلول العدسات على المواد الحافظة التي تتسبب في تهيج العين .

– الشوكميبة

تعد الشوكميبة مجموعة من الطفيليات التي تعيش في وسط مائي ، ويمكن أن تنتقل للعين عند تنظيف العدسات بالماء أو عند الاستحمام في حمامات السباحة ، مما يؤدي للشعور بالألم والحساسية والإحمرار .

– التهاب الملتحمة

وهو تورم وحكة بالعين ويطلق عليه الرمد الساري ، وينتج عن انتقال الفيروسات والبكتيريا والفطريات لملتحمة العين ، وفي حالة عدم العلاج يمكن أن يتسبب الرمد الساري في العمى .

– أوديما القرنية

عادة ما تحدث نتيجة تورم القرنية ، وينتج غالباً من ارتداء العدسات العدسات لفترات طويلة ، وينتج من تعرض العين للأضواء القوية ، وإشارات المرور ، مما ينتج عنه ضعف الرؤيا وتشكل بثور على سطح العين .