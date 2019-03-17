انت الان تتابع موضوع معلومات عن ” عدسات تراي كلر “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
العدسات اللاصقة عبارة عن عدسة طبية أو تجميلية ، وشاع استخدامها في الأونة الأخيرة ، وتستخدم بوضعها على قرنية العين ، وغالباً ما يستخدمها النساء دون الرجال ، لإضافة مظهر جمالي لعيونهن ، وهناك العديد من الأنواع ، والتي تختلف جودتها ، الجدير بالذكر أن عدسات تراي كلر حازت على شهرة كبيرة ، واستخدمتها الفنانات والمشاهير ، ومن أكثر الفنانات التي أبدت إعجابها بهذه العدسات هي الفنانة هيفاء وهبي ، وسوف نوضح بعض المعلومات الخاصة بها من خلال هذا المقال .
وتتوافر عدسات تراي كلر بنوعيها الطبي والتجميلي ، وسوف نوضح تصنيفات العدسات بناءً على استخدامها .
انواع عدسات تراي كلر
عدسات تصحيحية
وهي عدسات تستخدم لتصحيح عيوب الانكسار الضوئي الواقع على العين والمسبب لقصر وطول النظر ، ويمكن استخدامها لتوحيد لو العيون بدون أن يكون بها أغراض تصحيحية لقوة البصر .
العدسات التجميلية
وتتميز عدسات تراي كلر التجميلية بألوانها الجذابة التي تتشابه مع الألوان الطبيعية ومن ألوانها الرمادي ، والأزرق ، والأخضر ، الأخضر الغامق ، والرمادي المائل للزرقة، والعسلي ، والبندقي .
العدسات التصحيحية اللينة
وهي عدسات تستخدم لعلاج بعض أمراض العيون بخلالف المتعلقة بالإنكسار .
العدسات الصلبة
وهذا النوع من العدسات يتم تثبيته على المنطقة البيضاء من العين وتستخدم لعلاج بعض اعتلالات العين .
والجدير بالذكر أنه لايمكن أن نعتمد في اختيار لون العدسة عند رؤيتها على أحد ، حيث يختلف اللون عند وضعه من عين لأخرى ، فقد تبدو نفس الدرجة فاتحة على عيون ، وفاتحة على عيون أخرى .
مميزات عدسات تراي كلر
-تعد هذه الماركة هي الأكثر راحة للعين .
-تتميز بخفتها عند وضعها على العين .
-تتوافر في معظم المحلات .
-تتوافر بجميع أنواعها الطبية والتجميلية .
– تتميز بمظهرها الطبيعي .
طرق العناية بالعدسات اللاصقة
-غسل اليدين جيداً قبل لمسها واستخدامها والتأكد من خلوها من أي مرطبات أو مستحضرات تجميلية يمكن أن تتسبب في تحسس العين .
-التأكد من تاريخ الانتاج والصلاحية .
-تغير محلول العدسة بعد كل استخدام .
-لا يمكن تنظيفها بالماء .
– تستخدم العدسات استخدام شخصي ، ولا يمكن تبادل استخدامها مع أحد .
-عند الشعور بجفاف العدسة يمكن وضع قطرة مرطبة وعدم استخدام كمية كبيرة من المحلول .
-عدم ارتداء العدسات أثناء النوم .
اضرار العدسات اللاصقة
عند استخدام العدسات اللاصقة يجب الحرص من اضرارها التي تكاد تكون خطيرة ، فكثيراً ما تغفل الفتيات ومستخدمي العدسات عن الاهتمام بها بشكل صحيح مما ينتج عنه بعض الاضرار ومنها :
-التعرض للعدوى والتهيج بالعين
غالباً ما تحدث العدوى نتيجة ملامسة اليد للعدسة ، وخاصة عند فركها ، كما يمكن أن تتسبب الأظافر الطويلة بخدش العدسة مما يؤدي لتلفها .
– قرحة القرنية
تتسبب العدسات اللاصقة بشكل كبير في قرحة القرنية وينتج ذلك عن ارتدائها لفترات طويلة ، حيث تؤدي العدسات اللاصقة لدخول الأكسجين للعين وذلك في حال ارتدائها ليومين متواصلين ، مما ينتج عنه تقرح القرنية أو بعض التشوهات بها والتي تؤدي لحدوث عمى في بعض الحالات .
– جفاف العين
هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تؤثر على العين في حال ارتداء عدسات لاصقة ، فيجب خلع العدسات عند تناول بعض أنواع الأدوية ، وكذلك عند استخدام قطرات العين ، ومن الأدوية التي يمكنها أن تؤثر على العدسات الأدوية الهرمونية كحبوب منع الحمل حيث تعزز من هرمون الإستروجين وتتسبب في حساسية العين من العدسات اللاصقة ، وتتسبب كذلك في جفافها ، ويمكن تناول مضادات الهيستامين لتخفيف حساسية العين التي تؤدي لجفافها ، كذلك لأدوية حب الشباب أثر سلبي على العين وذلك بسبب احتوائها على حمض أستيل ساليسيليك .
– قد يكون الضرر من محلول العدسات
حيث يحتوي محلول العدسات على المواد الحافظة التي تتسبب في تهيج العين .
– الشوكميبة
تعد الشوكميبة مجموعة من الطفيليات التي تعيش في وسط مائي ، ويمكن أن تنتقل للعين عند تنظيف العدسات بالماء أو عند الاستحمام في حمامات السباحة ، مما يؤدي للشعور بالألم والحساسية والإحمرار .
– التهاب الملتحمة
وهو تورم وحكة بالعين ويطلق عليه الرمد الساري ، وينتج عن انتقال الفيروسات والبكتيريا والفطريات لملتحمة العين ، وفي حالة عدم العلاج يمكن أن يتسبب الرمد الساري في العمى .
– أوديما القرنية
عادة ما تحدث نتيجة تورم القرنية ، وينتج غالباً من ارتداء العدسات العدسات لفترات طويلة ، وينتج من تعرض العين للأضواء القوية ، وإشارات المرور ، مما ينتج عنه ضعف الرؤيا وتشكل بثور على سطح العين .
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن ” عدسات تراي كلر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.