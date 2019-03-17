"سامبا" ابتكار طبي جديد يعالج أمراض القلب المُستعصية

ابتكر أطباء برازيليون وأميركيون جزيء "SAMβA" الذي يمنع تطور مرض قصور القلب ويحسن قدرته على ضخ الدم، كما يخفض تركيز بيروكسيد الهيدروجين في الخلايا، والذي يرتبط وجوده بالإجهاد التأكسدي وتلف مكونات الخلايا، مثل البروتينات و الحمض النووي والدهون.

ويفيد موقع "MedicalXpress" بأن اختبار هذا الدواء في علاج الفئران المخبرية خلال ستة أسابيع، أظهر أنه لم يكتف بوقف تطور المرض، بل وحسن حالة الجسم، لأنه يقوي عضلة القلب. وعند اختبارها الجزيئات على الفئران المصابة باحتشاء عضلة القلب، منعت الجزيئات تطور قصور القلب، وساعدت على تحسين الحالة الصحية مقارنة مع مجموعة الفئران المريضة التي تلقت علاجا وهميا.

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ويمنع جزيء "SAMβA" التفاعل بين "β2PKC"-بروتين كيناز-C-بيتا-2 وميتوفوزين 1 (Mfn1)، العنصر الرئيس في الميتوكوندريا. ويمنع "β2PKC" عنصر "Mfn1" من إنتاج الطاقة، ما يسبب إضعاف وظيفة القلب.

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ويعد تأثير "SAMβA" انتقائيا، إذ يمنع حدوث خلل في الميتوكوندريا، إلا أنه آمن للعمليات المهمة الأخرى. وتم اختبار هذا الجزيء بإجراء تجارب على البروتينات المؤتلفة، وخلايا مزروعة وحيوانات وأنسجة قلب أخذت من المرضى. وتبين أيضا أنه لم يدخل في تفاعلات غير مرغوب بها كما حصل مع ست جزيئات أخرى مماثلة.

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