شكرا لقرائتكم خبر عن الدقة والتكنولوجيا الحديثة.. تعرف على مراحل زراعة الأسنان فى مركز شاينى وايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت زراعة الأسنان خلال الفترة الماضية بشكل كبير، فى ظل التطور التكنولوجى الواسع فى مجال طب الأسنان، والذى كان له مردود إيجابى كبير فى تطوير زراعة الأسنان، وللحديث بشكل أكبر عن تطور زراعة الأسنان باعتبارها الحل الأمثل لتعويض الأسنان المفقودة والحفاظ على وجود أسنان داخل فم الأسنان يوضح الدكتور شادى على حسين، أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، المراحل الأساسية للزراعة فى "شاينى وايت"، وفق أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة فى العالم.

وقال الدكتور شادى على حسين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الزراعة فى "شاينى وايت" تتم على 3 مراحل أساسية، مشدداً على أنها خطوات آمنة تماما ولا يوجد أى قلق منها، وتتمثل فى:

المرحلة الأولى لزراعة الأسنان فى "شاينى وايت"

يوضح الدكتور شادى على حسين أن المرحلة الأولى لزراعة الأسنان، من خلال وضع الزراعة داخل فم المريض، ويتم ذلك وفق خطة العلاج والتخطيط الذى تم باستخدام الأشعة ثلاثية الأبعاد، ويتم ذلك من خلال أخصائى الجراحة فى المركز.

المرحلة الثانية لزراعة الأسنان فى "شاينى وايت"

ويشرح الدكتور شادى على حسين، المرحلة الثانية لزراعة الأسنان فى مركز "شاينى وايت"، وهى "تشكيل اللثة"، وتعد مرحلة فى غاية الأهمية حتى تأخذ اللثة شكلها الطبيعى، بحيث يكون تركيب الأسنان من خلال وضع الطربوش طبيعى جدا ويشبه بشكل كامل الأسنان الطبيعية.



إنفوجراف يوضح مراحل زراعة الأسنان فى مركز شاينى وايت

المرحلة الثالثة لزراعة الأسنان فى "شاينى وايت"

ويقول الدكتور شادى على حسين، عن المرحلة الثالثة، "تتكون الزرعة من جزأين، الجزء الأول الذى يكون موجود داخل العظام، حيث ينسجم مع العظام بشكل كامل ويكون ثابت حتى يكون جدار السنة، والجزء الثانى "العلوى"، وهو الذى يظهر من السنة بعد التحضير، حيث يتم تحضيره من التيتانيوم ونحصل على المقاس من خلال جهاز omnicam، حيث يمكن الحصول على مقاس الفم بالكامل فى ثوانى معدودة ويتم التصميم بالشكل المناسب للأسنان، بحيث تظهر الأسنان فى النهاية بشكل طبيعى".

وأوضح الدكتور شادى على حسين، أن مركز "شاينى وايت" يعتمد نوع من الزراعات التى تستخدم فى زراعة الأسنان ألمانية الصنع، والتى حصل من خلالها على أفضل تصميم فى عام 2016/2017، موضحًا أن هذا النوع من الزراعات ممتاز وهائل، خاصة أن الالتئام المتعلق باللثة يتم بشكل رائع وتظهر السنة المزروعة بشكل طبيعى دون أن يظهر أى حرف معدنى بعد الزارعة.

وأشار الدكتور شادى على حسين، إلى أن إرشادات أساسية يتم التحدث مع المريض حولها خلال قبل وأثناء عملية الأسنان، ويأتى على رأسها الحفاظ على نظافة الفم والأسنان، والالتزام بتعليمات الطبيب.

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إنفوجراف يوضح دور التكنولوجيا فى تسهيل زراعة الأسنان

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان.. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

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