شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تساعد طفلك للتغلب على الإرهاق من الواجبات المدرسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر كثير من الأطفال بالإرهاق من الدراسة وكثرة الواجبات المدرسية والأنشطة طوال اليوم الدراسى، وهو ما يجعلهم يصابون بحالة تسمى "الإرهاق المدرسى" أو School Fatigue.

وبحسب موقع "step to health" فإن الإرهاق المدرسى هو اضطراب شائع بين الأطفال يؤدى إلى ضعف الأداء الدراسى والأكاديمى ولا يسمح للأطفال بالتركيز أو أو فهم الدروس، بالإضافة إلى ذلك، قد يرتبط التعب المدرسى بظواهر أخرى مثل الاكتئاب أو القلق.



الارهاق

وإليكم طرق مساعدة طفلك للتغلب على الإرهاق المدرسى

تأكد من حصول طفلك على الراحة والنوم الكاف

تؤثر ساعات نوم طفلك على أدائه فى المدرسة، حيث إن عدم النوم بشكل جيد يضر بالتعلم والتركيز والتطور الأمثل للطفل، ويوصي الخبراء بأن ينام الأطفال في سن المدرسة على الأقل من 8 إلى 10 ساعات في اليوم.

شجع طفلك وكافئه

التعلم الفعال مهم للغاية لطفلك، لذا فإن تشجيع طفلك ومكافأته عند قيامه بإنجاز المهام المطلوبة منه، وبدون الإثقال عليه يساعد على ألا يكون التعلم عملية مرهقة لطفلك.

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المدرسة

تأكد من صحة طفلك

ترتبط الصحة الجيدة لطفلك بقدرته على التعلم بشكل جيد، لذا من المهم أن تعتنى بصحة الطفل من خلال التغذية السليمة له والحفاظ على نظافته الشخصية، مع التأكد من اصطحابه إلى فحوصات الأطفال بانتظام، ويجب التأكد أيضًا من أن الإرهاق المدرسى لا يرتبط بأي مشاكل صحية مثل: الأنيميا أو غيرها.

تواصل مع المعلمين

إقامة تواصل جيد مع المعلمين يساعدك على فهم أداء طفلك المدرسي وإيجاد حل لأي مشكلة يواجهها طفلك في الفصل الدراسي، وفي الوقت نفسه يجب إقامة اتصال جيد مع طفلك من خلال التحدث إليهم وتبادل الأفكار ومناقشة مشاعرهم واهتماماتهم .

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