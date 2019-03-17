فوائد البرتقال على صحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

البرتقال هو فاكهة الشتاء المفضلة، حيث انه يتميز بمذاقه الطيب فضلا عن أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من نزلات البرد والأنفلونزا المنتشرة فى فصل الشتاء.

ووفقا لما ذكره موقع care2 فأن فوائد البرتقال هى

فوائد البرتقال على الصحة



برتقال

1:يحتوى البرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأوبئة والإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

2: له دور فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والأمراض وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الالياف.

3:يحتوى البرتقال على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ووقايتها من علامات الشيخوخة والتجاعيد.



البرتقال

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4: نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة فهو يعمل على الوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

5:يحافظ على ضبط مستوى ضغط الدم لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول البرتقال.

6: أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الفواكه التى تحتوى على حمضيات يساعد على ضبط الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من بعض الادوية.

7:تساعد الالياف الموجودة فى البرتقال على التحكم فى مستوى السكر فى الدم ، لذلك فهو مفيد لمرضى السكر.

8:يحتوى البرتقال على بعض الخصائص والعناصر التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز العصبى والذاكرة حمايته من الامراض المختلفة مثل الخرف والألزهايمر.

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