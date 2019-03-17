شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: ارتفاع خطر زيادة وزن الأطفال بسبب الفطام المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن هناك ارتفاعا فى أعداد الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة بسبب الفطام المبكر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن المشكلة تنبع من الأمهات اللواتى يفطمن أطفالهن من حليب الثدى قريبًا جدًا، ويعطوهم الأطعمة المهروسة والوجبات السريعة بدلا من ذلك.

وأظهرت أرقام العام الماضى أن هناك أكثر من 1400 من الأطفال حديثى الولادة يعانون من السمنة المفرطة فى المملكة المتحدة منذ عام 2011، ولكن عددا من المستشفيات يستلمون الآن ما يسمى ب "أطفال السومو" الذين يرتفع وزنهم جداً.

وفى معرض حديثه عن هذه الأرقام، قال الدكتور "ديفيد هاسلام"، الممارس العام المتخصص في السمنة ورئيس المنتدى الوطني للبدانة، إن المشكلة تكمن من الأمهات الذين يفطمون أولادهم قبل بلوغ عامهم الأول، وبالتالى ترتفع نسبة الدهون فى الجسم.

وينصح الأطباء كل الأمهات بعدم فطم الرضع عن لبن الثدى بما لا يقل عن ستة أشهر من العمر، وعدم إعطاء الأطعمة المهروسة قبل تلك الفترة التى تنتهي في المستشفى مع المشاكل الصحية.

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