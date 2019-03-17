انت الان تتابع موضوع اسباب انخفاض السكر عند الشخص السليم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إنخفاض السكر أو نقص السكر في الدم Hypoglycemia ليس حكرا على مرضى السكر فحسب فقد يصاب أيا كان بحالة من إنخفاض مستوى السكر في الدم أما بسبب تناول طعام معين وهو ما يعرف بإسم نقص السكر الإنعكاسي Reactive Hypoglycemia وغالبا ما يستمر لبضعة ساعات فقط أو بسبب الإصابة بمرضا ما وهو ما يعرف بإسم نقص السكر الصومي Fasting Hypoglycemia، ومن الجدير بالذكر أن السكر أو الجلوكوز يعتبر بمثابة وقود الجسم الذي يتم إستخدامه في القيام بكافة الوظائف العقلية والجسدية وزيادة مستوى السكر في الجسم ينتج عنه مرض السكري أما نقصانه فينتج عنه نقص السكر في الدم.

أعراض الإصابة بنقص السكر لغير المصابين بمرض السكري

1- تشوش الرؤية أو عدم الرؤية بشكل جيد.

2- زيادة معدل نبضات القلب.

3- العصبية الشديدة والمفاجئة.

4- تقلب المزاج المفاجيء.

5- إستمرارية الشعور بالتعب والإرهاق والخمول.

6- الشعور بالصداع.

7- الأرق وعدم المقدرة على النوم بشكل جيد.

8- شحوب الوجه وتحول لونه إلى الأصفر.

9- كثرة التعرق.

10- حدوث رجفة في أطراف اليد.

11- الشعور بالجوع بشكل غير طبيعي أو غير معتاد.

12- الشعور بخفة الرأس وفقدان التوازن.

13- صعوبة الكلام.

أسباب إنخفاض مستوى السكر لغير المصابين بمرض السكري

1- إتباع نظام رجيم غير صحي مما يؤثر على الجسم بالسلب ويرهقه كثيرا ويتسبب في الشعور بالتعب.

2- قلة تناول الطعام وعدم إنتظام مواعيد الأكل.

3- كثرة ممارسة التمارين الرياضية وتناول الكثير من الأدوية وبخاصة تلك التي تتسبب في حدوث خلل بمستوى السكر في الدم.

4- بالنسبة للمرأة الحامل فإن الإصابة بنقص مستوى السكر في الدم أمرا طبيعي للغاية وعادي ويعرف بإسم سكر الحمل.

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5- كثرة تناول الكحول.

6- الإصابة بأيا من الأمراض المسببة لنقص مستوى السكر في الدم مثل أمراض الكبد وبعض الأمراض السرطانية.

علاج إنخفاض مستوى السكر لغير المصابين بمرض السكري

1- شرب نصف كوب من العصير ( أي نوع من أنواع العصير ) وتحليته ببعض السكر.

2- تناول ملعقة كبيرة من العسل بشكل يومي يزيد من مستوى الحديد والسكر في الدم ويقلل من إحتمالية الإصابة بإنخفاض مستوى السكر في الدم.

3- تناول ملعقة كبيرة من السكر أو بضع حبات من البلح ( التمر ) أو قطعتين حلوى ( أيا من أنواع الحلويات ) .

4- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ودوري وتناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على نسبة جيدة من البروتينات يحسن من مستوى السكر في الدم ويحافظ على صحة الجسم.

المقصود بمرض السكر

في الجسم يوجد خلايا إسمها خلايا بيتا، تتواجد هذه الخلايا في البنكرياس وهي المسئولة عن إفراز هرمون الأنسولين، ويجب العلم أن هرمون الأنسولين هو المصدر الأساسي والرئيسي لدخول الجلوكوز إلى خلايا الجسم وتقويتها، كما أن الأنسولين هو المصدر الأساسي لتنظيم مستوى السكر ( الجلوكوز ) في الدم، ومرض السكر هو نتاج إرتفاع مستوى الجلوكوز في الدم وحدوث خلل في إفراز الأنسولين بالبنكرياس وإذا ما كان هذا الخلل هو بزيادة معدل إنتاج البنكرياس لهرمون الأنسولين فالنتيجة تكون الإصابة بنقص معدل السكر في الدم، أما إذا كان الخلل بنقص معدل إنتاج البنكرياس للبنسولين فالناتج يكون الإصابة بزيادة معدل السكر في الدم.

أنواع إنخفاض مستوى السكر للمصابين بمرض السكري

أما بالنسبة لمرضى السكري فإن إصابتهم بنقص مستوى السكر في الدم يكون نتيجة لتناول جرعة الأنسولين في غير وقتها أو تناول جرعة زائدة من الأنسولين ويوجد نوعين مختلفين من إنخفاض مستوى السكر في الدم وهما :

1- إنخفاض السكر الإنعكاسي

الإصابة بإنخفاض السكر الإنعكاسي هو نتيجة للإصابة بأحد الأمراض التي تتسبب في حدوث خلل بمستوى الأنسولين في الجسم، أو حدوث قصور في عمل الأنزيمات المسئولة عن الهضم، أو القيام بعملية جراحية في المعدة، والعلاج يكون بتغيير النظام الغذائي وعلاج المرض المتسبب في حدوث هذه المشكلة ( إذا ما كانت الإصابة بنقص السكر نتيجة الإصابة بمرضا ما )، وتناول الأدوية التي تساعد على إنتظام مستوى الأنسولين في الجسم ويجب العلم أن هذه الأدوية لا يقوم بتحديدها سوى الطبيب المختص.

2- إنخفاض السكر الصيامي

الإصابة بإنخفاض السكر الصيامي يكون نتيجة لتناول أدوية السكر بشكل غير منتظم أو على معدة فارغة، أو الإصابة بأحد أمراض الكبد المزمنة أو حتى الخفيفة، أو إنخفاض مستوى الكوليسترول والنمو.

إذا ما كان السبب هو الأدوية فلابد من تغيير الأدوية على الفور، وإذا كان السبب هو الإصابة بأحد أمراض الكبد فإن أدوية علاج الكبد يجب أن تكون غير مؤثرة على مستوى السكر في الدم.

أعراض الإصابة بإنخفاض السكر الإنعكاسي والصيامي

1- الإصابة بالدوار بشكل مفاجيء والشعور بالجوع بشكل مستمر ويكون هذا نتيجة الهضم السريع للكربوهيدرات والسكريات.

2- الشعور بعدم الراحة والقلق وعدم المقدرة على النوم بشكل جيد.

3- العصبية الشديدة وتقلب المزاج المفاجيء والشعور بالتعب والغثيان بشكل مستمر.