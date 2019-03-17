انت الان تتابع موضوع فوائد الهرد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يستخرج الهرد من النباتات التي تنمو في آسيا، ويمتاز بطعمه المر وله العديد من الاستخدامات سواء في الغذاء أو العلاج كما يستخدم الهرد المصنع كصبغة في العديد من الثقافات بسبب لونه الأصفر المميز بسبب المكون الأساسي بداخل الهرد وهو الكركومين ويدخل الهرد أيضاً في تحضير مسحوق الكاري المستخدم في العديد من الوصفات الآسيوية، كما تستخدم جذور الكركم في صناعة بعض الأدوية.

ما هي فوائد الهرد

– يحتوي على الكركومين الذي يمتاز بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة.

– مكمل غذائي للوقاية من الشيخوخة، ويساهم في تقليل الإصابة بالزهايمر، وأمراض القلب، والسرطان.

– يقوم بمحاربة ومنع الإصابة بالالتهابات ويقوم بالتقليل من أعراض التهاب المفاصل وخاصة الالتهاب المفصلي الروماتويدي.

– يساعد على الوقاية من الضرر التأكسدي والالتهابات التي تلعب دوراً في أساسي في التعرض للإصابة بالزهايمر.

– يحتوي على مواد مضادة للاكتئاب فبالتالي الهرد يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

– يحتوي على مادة الكركمين التي تقلل من نمو مرض السرطان وتطّوره وانتشاره، وخاصةً سرطان الجهاز الهضمي؛ كسرطان القولون والمستقيم.

– يحسن من وظائف البطانة الغشائية في الأوعية الدموية للقلب وهي المسئولة عن تنظيم ضغط الدم.

– يساعد على تقليل خطر الإصابة بالالتهابات والأكسدة، المرتبطين بأمراض القلب.

– يعزز ويحفز من نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة الموجودة في الجسم ويرفع من كفاءتها.

– يساعد في التقليل من خطر تلف الخلايا في جسم الإنسان.

– يساهم في علاج العديد من المشاكل الهضمية كما يساعد في تقليل الألم المصاحب للقولون العصبي.

– يقوم بخفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، فيؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

– يقلل من إفراز مادة الهيستامين في الجسم التي تسبب الحساسية في الأنف والعين والحلق.

– يساعد في تخفيف أعراض الحساسية في الجسم.

– يساعد في علاج الربو و الالتهابات الجلدية.

فوائد الهرد مع الحليب

– يعمل على علاج نزلات البرد والإنفلونزا، ويقوم بعلاج التهابات الحلق والبلعوم والمريء، ويطردها إلى خارج الجسم.

– يقوم بتسكين الصداع وآلام الرأس ويخفف من نوبات الصداع النصفي.

– يساعد في حل مشكلة الأرق وصعوبة النوم؛ مما يؤدي للحصول على نوم هادئ وعميق لساعات طويلة.

– يساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي؛ فيقوم بحماية الجسم من مشاكل عسر الهضم والإمساك المزمن وتقلصات القولون العصبي والإسهال.

– يقوم بعلاج الانتفاخ ويساعد على طرد الغازات المعوية، الناتجة عن الأغذية المركبة والدسمة.

– يساعد في تخفيف الآلام المصاحبة لنزول الحيض، فيعمل على استرخاء الرحم والعضلات المحيطة.

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– يقوم بزيادة المرونة في العظام، كما يقوم بعلاج التهابات المفاصل والتخفيف من آلامها.

– يقوم بمحاربة الكثير من أنواع السرطانات، منها البروستاتا، والقولون، والكبد، والثدي، وغيرها.

– يقوم بتنشيط الدورة الدموية ، وينقي الدم من الفضلات، ويعمل على التحسين من وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم.

– يساعد في علاج الأمراض العصبية؛ كالاكتئاب، واضطرابات المزاج.

– يقوم بالحماية من أمراض الأوعية الدموية ومشاكل القلب، ويحمي من الجلطات الدماغية والسكتة القلبية المفاجئة.

– يقوم بمقاومة الالتهابات لإنه من أهم مضادات الأكسدة، لاحتوائه على مادة الكركمين المطهرة للجسم.

– يقوم بعلاج السمنة المفرطة لإنه يساعد في إنقاص الوزن.

– يقوم بطرد السموم من الكبد.

فوائد الهرد مع العسل

– يحتوي على مضادات الأكسدة يقضي على البكتيريا والجراثيم.

– يقوم بخفض مستوى الكولسترول في الدم فيحافظ على صحة القلب والشرايين.

– يحمي الجهاز التنفسي من الأمراض.

– يقلل نسبة الحموضة في المعدة، فيقوم بحماية المعدة من القرحة.

– يقوي اللثة ويحمي الأسنان من التسوس والالتهابات.

– يقوم برفع نسبة الهيموجلوبين في الدم.

– يزيل البلغم من الصدر ويخفف من السعال الحاد والتهاب الحلق.

– يقوم بعلاج الحرق وييخفف الألم الناتج عن الحرق.

– يعمل على مضاعفة قدرة العقل على الحفظ والتركيز.

– يقوم على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

– يقوم بعلاج التهاب المسالك البولية، وعلاج حصى الكلى.

– يحتوي على حمض الستريك الذي يذيب الحصى في المرارة، وترسبات الكالسيوم في الكلى.

فوائد الهرد للبشرة والشعر

– يقوم بتفتيح البشرة، وإزالة البقع الغامقة الناتجة عن التعرض للشمس الحارقة لساعات طويلة.

– يقوم بعلاج الهالات السوداء، إذا تم خلطه مع الأرز المطحون، والحليب، وعصير الطماطم، وتركه لمدة ثلاثين دقيقة.

– يقوم بعلاج البشرة من حب الشباب، لاحتوائه على خصائص مضادة للجراثيم، إذا تم خلطه مع مسحوق خشب الصندل

– يعمل على علاج قشرة الرأس لأنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية، فيتم دهن الشعر بالهرد والليمون ونضيفه إلى زيت الزيتون قبل الاستحمام بخمس عشرة دقيقة ونتركه ساعة ثم يتم غسل الشعر.