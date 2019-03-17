انت الان تتابع موضوع علاج فراغات الذقن بالثوم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يهتم الكثير من الرجال بلحيتهم حيث تعتبر اللحيه من الأشياء الجذابه والمعبره عن أناقة الرجل كما أنه في الأونه الأخيره اصبحت اللحيه تربى بواسطه الشباب لمواكبة الموضة والظهور بمظهر لافت ولكن هناك مشكله تواجه الكثيرين منهم وهي مشكلة ظهور اللحيه غير مكتمله أو خفيفه وهو موضوع يسبب أرق للكثيرين، سنقوم في هذا المقال بذكر أسباب عدم اكتمال اللحيه أو سبب كونها خفيفة بطريقه ملفتة وعلاج ذلك

أسباب فقدان شعر اللحية

هناك أسباب كثيره تؤدي إلى فقدان شعر اللحيه وتختلف هذه الأسباب باختلاف الأشخاص كما يلي:

– هناك سبب وراثي متعلق بالجينات المورثه من أحد الأبوين

– استخدام أدوات الحلاقه التي تخص شخص أخر حيث أن أدوات الحلاقه من الأدوات الشخصيه والتي لا يجب تداولها بين شخص وأخر.

– كما يحدث تساقط لشعر اللحيه بسبب عدوى معينه من استخدام ادوات حلاقه ملوثه.

– الإصابه بثعلبة الشعر في أماكن من اللحيه.

– تعرض الشخص لحادث أو حرق.

– كما أن الإصابه باضطرابات الغده الدرقيه وأمراض المناعه وكذالك هوس بعض الأشخاص بنتف الشعر سواء شعر الرأس أو اللحيه من الأسباب التي تؤدي إلى التساقط.

علاج فراغات الذقن بالثوم

يعتبر الثوم من المواد الطبعيه التي لها تأثير فعال لقتل الفطريات والبكتيريا التي تصيب الجلد ولذالك يعتبر استخدام الثوم من الطرق الفعاله جدا في تكثيف شعر اللحيه كما انه يقوم بتنشيط الدوره الدمويه وبالتالي يؤدي إلى تدفق الدم إلى مناطق مختلفه وبالتالي يعمل الثوم على تعزيز نمو الشعر في اللحيه.

كذالك للثوم فائده كبيرة في علاج الثعلبة وهي عامل خطير تساعد بشكل كبير في تواجد فراغات باللحيه وتضعف نمو الشعر.

وطريقة استخدام الثوم تكون بتدليك اللحية به أو بزيت الثوم لمدة ربع أو نصف ساعة مع مراعاة استخدام ذالك مرة واحدة يوميا وبشكل معتدل حتي لا يؤدي إلى تهيج بشرة الوجه.

استخدام الزيوت والعلاجات الطبيعية في علاج فراغات الذقن

ولملء الفراغات أو إعادة تكثيف شعر اللحية يوجد الكثير من الطرق التي تؤدي إلى ذلك سواء كانت هذه الطرق باستخدام الجراحة أو الأدوية مثل عقار المينوكسيديل وكذلك هناك الكثير من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تؤدي إلى تكثيف الشعر مع الاستمرارية عليها للحصول على أفضل النتائج، ومن الوصفات الطبيعية التي تستخدم كثيرا في إنبات وتكثيف شعر اللحية إذا استمر عليها الشخص لفتره:

زيت الخروع

فيعتبر زيت الخروع من الزيوت المشهوره بقدرتها على تكثيف الشعر فيمكن تدليك اللحيه به وتركه عليها لمدة 15 دقيقه ثم غسلها مع تكرار ذالك مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا.

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زيت الزيتون واللوز

يمكن استخدام زيت الزيتون مع اللوز المر وتدليك اللحيه به وخاصة اللوز المر فهذا يؤدي إلى تعزيز نمو الشعر وتكثيفه بعد استمرارية الاستخدام.

زيت الكافور

عند القيام بفرك طبقه خفيفه من زيت الكافور على اللحيه يقوم ذالك بتحفيز بصيلات شعر اللحيه على النمو يعمل ذالك بكفائة كبيره عند تكرار القيام بذلك من وقت لأخر.

التدليك

يعمل التدليك على تنشيط الدوره الدمويه بشكل واضح وبالتالي تدفق الدم ووصوله إلى بصيلات الشعر مما يعزز نموها ولذالك يجب أن تكون حريصا على تدليك فروة الرأس من وقت لآخر ولو لدقائق كي تحسن من عملية النمو.

استخدام المكملات الغذائيه والفيتامينات

وهي من العوامل المهمه جدا لذلك يجب أن تحرص على تناول الأطعمه الغنيه بالفيتامينات مع مراعاة تناول كميه كافيه من الفواكه والخضروات.

قد يلجأ بعض الناس إلى استخدام الأدويه لزيادة كثافة او إنبات اللحيه مثل المينوكسيديل او الدوكاستريد ولكن هذه الأدويه ليست علاجا واضحا لزيادة كثافة الشعر على المدى القريب فلجأ البعض إلى استخدام الطرق الجراحيه حيث يتم نقل البصيلات من مناطق لا تعاني مشاكل الشعر المتساقط وغالبا مؤخرة الرأس تكون المكان المناسب للحصول على هذه البصيلات.

نصائح هامة للعناية بشعر اللحيه

نصائح هامة للعناية بشعر اللحيه والمساعده على نموه وتكثيفه بشكل ملحوظ:

– تهذيب الشعر وقصه بطريقه متقنه تساعدك على التخلص من الشعر الميت والتالف وبالتالي الحصول على لحيه أفضل.

– تناول كميه مناسبه من البروتينات كالحليب والبيض.

– الحصول على ساعات كافيه للنوم والراحه.

– تناول أغذيه صحيه غنيه بالفيتامينات.

– تقشير البشره بمقشر طبيعي سواء كان تدليكها بزيت زيتون وسكر أو ليمون وسكر أسبوعيا للتخلص من الجلد الميت وتنشيط الدوره الدمويه مع المحافظه على إستخدام مرطبات الوجه.

– شرب كميات مناسبه من الماء يوميا.

– ينصح بعدم النوم على الوجه لمساعدة الشعر علي التنفس والنمو بطريقه طبيعيه.

– التخفيف من التوتر والضغط النفسي.