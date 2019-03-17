شكرا لقرائتكم خبر عن «أفايا» .. تقدم حلولًا ذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «أفايا» المتخصصة فى تطوير حلول الاتصال الذكية للعملاء والموظفين، عن الجيل الجديد عن مجموعة الحلول الذكية للتواصل، المصممة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، والتى تتيح للشركات تبنى تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وغيرها من التقنيات الجديدة، وذلك فى حدود ميزانيات مالية تتناسب مع إمكانيات غالبية الشركات الناشئة لمساعدة ودعم رواد الأعمال وتلبية احتياجات مؤسسات الأعمال بداية من 3 إلى ألفى موظف.

وقال أحمد فايد مدير شركة «أفايا» مصر، فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات الملتقى السنوى للشركاء بالسوق المصرية، إن شركته تدعم بقوة استراتيجية التحول الرقمى التى تقودها الحكومة المصرية، وتقدم خدمات حلول التواصل مع مقدمى الخدمات من خلال تطبيقات المحمول، فضلا عن حلول الذكاء الاصطناعى التى تلعب دورا كبيرا فى سرعة الخدمة، وقنوات التواصل مع العملاء. مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن التركيز على تلبية احتياجات كافة المؤسسات فى العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الحكومى والوزارات، منها على سبيل المثال وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة.

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وأوضح «فايد» أن شركته تجمع بين الاتصالات والأمن وأنظمة المعلومات، مشددا على أن الشركة تعطى الأولوية لأعمال البحث والتطوير، حيث تخصص نحو 200 مليون دولار لتطوير حلولها الذكية، كما تعمل حاليا فى 170 دولة لخدمة ما يقرب من 139 مليون مستخدم على مستوى العالم.

وطبقا لمؤسسة «جارتنر» العالمية للأبحاث التكنولوجية، فإنه تم تصنيف شركة «أفايا» كشركة رائدة فى تطوير الحلول التكنولوجية الذكية على مدار الـ 9 سنوات الماضية، كما تحرص الشركة على تقديم حلول الحوسبة السحابية، والتى يعتمد عليها 60% من مؤسسات الأعمال، حيث تمتلك كل خيارات الحوسبة السحابية، وتسعى إلى تحسين وتطوير الخدمات مع العملاء بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية. وعن معدل نمو الشركة بالسوق المحلية قال: خلال العامين الماضيين استطاعت «أفايا» تحقيق معدلات عالية من النمو ونتوقع تحقيق مزيد من النجاح الفترة القادمة.

من جانبه قال محمد مصطفى، مدير عام شركة «سمت»، إن شركته تعتمد على حلول «أفايا» منذ عام 1990، ولدينا أعمال مع شركات المحمول فى مصر وخارجها من خلال تطوير شبكات المحمول والبنوك، كما أننا نعمل على تقديم حلول فى قطاعات الأعمال المختلفة كالبترول والتعليم والقطاع المالى والحكومى من خلال تحديث الحلول التكنولوجية، وخاصة فى مصر والجزائر وزيمبابوى. لافتا إلى أن «أفايا» «لديها أكبر حصة سوقية فى مصر، من خلال توسعاتها وتقديم خدماتها للمطورين والتكنولوجيين، ونحن نركز على الخدمات المالية».