شكرا لقرائتكم خبر عن «إريكسون»: تشغيل تقنيات الجيل الخامس فى عدة دول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمار جمال عمار، مدير الحملات التسويقية لقطاع الشبكات بإريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، إن تقنية الجيل الخامس أصبحت متاحة وتم تشغيلها فعليا فى العديد من الدول، لافتا إلى أن شركته أعلنت إطلاق صفقات تجارية لتقنية الجيل الخامس مع 10 عملاء من مزودى الخدمات، فضلا عن 42 مذكرة تفاهم، مشيرا إلى أن الشركة تعمل بالفعل على إطلاق شبكات الجيل الخامس فى جميع أنحاء العالم، ومنها الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا.

وأوضح «عمار»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على هامش المؤتمر العالمى للمحمول ببرشلونة، الذى انعقد قبل نحو أسبوعين، أن الجيل الخامس يعطى سرعات فائقة فى نقل البيانات، لافتا إلى أن بعض التجارب وصلت إلى 25 جيجا فى الثانية، وأخرى وصلت إلى 100 جيجا بايت فى الثانية، متوقعا أن التوسع فى استخدام الجيل الخامس سيحدث ثورة فى مجال إنترنت الأشياء، وتواصل الآلات مع بعضها البعض، كما سيساهم فى نمو تقنيات الواقع الافتراضى والمعزز ويدعم المنازل الذكية والذكاء الاصطناعى والآلات الكثيفة.

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وأشار الى أن تقنية إنترنت الأشياء تعمل من خلال خدمات الجيلين الرابع والخامس، موضحا أن هناك تطبيقات لا تحتاج لسرعات كبيرة مثل عدادات المياه والكهرباء، حيث يمكنها أن تعمل بسرعات الجيل الرابع، أما التقنيات التى تستلزم سرعات فائقة فى اتخاذ القرار وتطبيقه، مثل السيارات ذاتية القيادة مثلا، فإنها تعتمد بشكل أساسى على سرعات الجيل الخامس.

وشدد «عمار» على أن تقنية الجيل الخامس ستجلب مصادر دخل جديدة، وتدفع بعجلة اقتصاد الدول، إلا أن كل دولة ستستفيد بشكل خاص ومختلف، بناء على حالة الاستخدام، وستكون لها أهمية كبيرة فى قطاع التعدين، عبر تشغيل روبوتات لتوفير معلومات عالية الدقة من المواقع، كما ستساعد فى تقليل الخطر على حياة العاملين بالنسبة للمهندسين والفنيين الذين يعملون فى أماكن بعيدة، مثل الصحراء وغيرها، حيث سيمكن الاستغناء عن الحاجة لإرسال العاملين بنسبة 30٪، مع تطور الآلات إلى التعلم الذاتى والتفكير.

ومن المتوقع أن تصل الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس إلى 30 مليون اشتراك فى الشرق الأوسط وأفريقيا بنهاية 2024، وهو ما يمثل 2٪ من إجمالى الاشتراكات بالاتصالات المحمولة فى المنطقة، وعلى الصعيد العالمى فإن ثلث مستخدمى الهواتف الذكية سينتقلون فوراً أو فى غضون ستة أشهر للحصول على الخدمات من المزودين الذين سيتبنون تقنية الجيل الخامس، التى تعتبر الولايات المتحدة وآسيا رائدتين فى مجال تطويرها، وهو ما يجعل الجيل الخامس أسرع جيل فى مجال التقنية المحمولة الذى يتم إطلاقه على نطاق عالمى، وذلك وفقاً لأحدث تقارير إريكسون للاتصالات المحمولة.

جدير بالذكر أن «إريكسون» العالمية وقعت مذكرات تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات لتطوير الشبكة الرئيسية السحابية للشركة المصرية لتصبح جاهزة لتقديم خدمات الجيل الخامس، وكذلك فى مجال تطبيق الذكاء الاصطناعى لتشغيل خدمات الاتصالات السحابية، بهدف تشغيل بيئة اتصالات سحابية على نحو أكثر ذكاء وكفاءة.