شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعقم فرشاة أسنانك وهتحتاج لتغييرها كل ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلنا يعلم أن تنظيف الأسنان بانتظام شيئاً أساسياً للحفاظ على نظافة الفم والأسنان، ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون أن فرشاة الأسنان أيضاً تحتاج للتنظيف والتعقيم من فترة لأخرى، ويجب تغييرها بفرشاة جديدة بعد وقت معين، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تعقيم وتنظيف فرشاة الأسنان والمدة التى يجب تغييرها فيها.



فرشاة الاسنان

ووفقاً لموقع how stuff works فإن وظيفة فرشاة الأسنان هي إزالة البلاك وجزيئات الطعام من الأسنان، ونتيجة لذلك تصبح الفرشاة ملوثة بالبكتيريا والدم واللعاب وحتى معجون الأسنان القديم مع مرور الوقت.

وتوصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بأن يغير الناس فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر (حتى لو تم تطهيرها)، لكن حتى هذا قد لا يكون كافياً لمنع فرشاة الأسنان من أن تصبح ملوثة.

وتنظيف الأسنان بفرشاة أسنان "متسخة" قد يبدو كأنها مضيعة للوقت، لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة تلوث الفم بالفرشاة أو الالتهابات الفموية أو غيرها من الأمراض الضارة ومع ذلك، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي باتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على فرشاة أسنانهم نظيفة.



تعقيم فرشاة الاسنان

طرق تعقيم فرشاة الأسنان

وهناك مجموعة متنوعة من الطرق لتطهير فرشاة الأسنان وتعقيمها وهى:

-الأشعة فوق البنفسجية (UV) هي إحدى أكثر الطرق شيوعًا لتطهير فرشاة الأسنان، عادة ، يتم تخزين رأس الفرشاة في حاوية بلاستيكية صغيرة ، والتي توجه ضوء الأشعة فوق البنفسجية على الفرشاة لمدة 6 إلى 8 دقائق قبل وبعد الفرشاة.



جهاز لتعقيم الفرشاة بالآشعة فوق البنفسجية

- يمكن أيضًا استخدام أقراص التعقيم الفوارة لنظافة فرشاة الأسنان.

- يمكن تنظيف فرشاة الأسنان أيضاً بغسول الفم المطهر أو وضعها في غسالة الصحون، وكلها طرق يمكن من خلالها تنظيف فرشاة الأسنان دون شراء منتجات متخصصة.



تنظيف فرشاة الاسنان

نصائح لتنظيف فرشاة الأسنان بدون تعقيم

ولكن توجد دراسات وأبحاث أكدت أن يمكن تنظيف الفرش بدون تعقيم حيث أشارت هذه الأبحاث إلي فائدة التنظيف وليس التعقيم .

يتعرض جسم الإنسان باستمرار للميكروبات الضارة، والجسم يدافع عن نفسه من خلال حواجز الجلد والأغشية المخاطية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى، وبسبب الدفاعات الطبيعية لدينا، ذكرت كلا من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن تطهير فرشاة الأسنان أمر غير ضروري، حيث يمكن أن يؤدي استخدام غسالات الصحون أو أفران الميكروويف أو الأجهزة فوق البنفسجية أيضًا إلى إتلاف فرشاة الأسنان من خلال تآكل الشعيرات وجعلها أقل فاعلية، لذا من الممكن الحفاظ على فرشاة الأسنان نظيفة دون تعقيمها إذا اتبعت هذه الخطوات السهلة..

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1- شطف فرشاة الأسنان جيداً بالماء بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان.

2-قم بتخزين الفرشاة في وضع مستقيم حتى يجففها الهواء، وإذا تم تخزين أكثر من فرشاة في نفس الحامل أو المنطقة ، فيجب ألا تلمس الفرش بعضها البعض.

3- لا ينبغي تخزين فرش الأسنان في خزانة أو درج لأن البيئات المظلمة والرطبة تشكل أرضاً خصبة للبكتيريا.

4-تحقق من فرشاة أسنانك بحثًا عن علامات أنه يجب تغييرها، واستبدلها كل ثلاثة إلى أربعة أشهر إذا لزم الأمر، وغالبًا ما تحتاج فرشاة الأسنان للأطفال إلى استبدالها بشكل أكبر من فرش أسنان البالغين.

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