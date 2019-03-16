هل يغني الليمون والعسل عن «دواء الكولسترول»؟.. «النمر» يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور خالد النمر، اختصاصي القلب، أن ترك أو إهمال استخدام دواء الكولسترول؛ قد يسبب جلطة قلبية للمريض ما يعرض حالته الصحية للخطر.
جاء ذلك رداً على سؤال ورد لحساب النمر على موقع “تويتر”، كان كالتالي: “هل ليمونة، ملعقة عسل، ماء دافئ على الريق يغني مرضى القلب عن دواء الكولسترول؟”.
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