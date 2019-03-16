عقار جديد يحسن حالة المصابين بالكوليسترول المقاوم للعلاج

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم المقاوم للعلاج بالعقاقير العادية قد يكون لديهم خيار علاج جديد قريبًا.

وأوضح الباحثون أن هذه الفئة الجديدة من الأدوية تساعد على منع تخليق الكوليسترول الذي يسد الشرايين، وتستهدف الأدوية أنزيمًا يسمى “ATP citrate lyase” (ACL) ، وهو جزء من مسار إنتاج الكولسترول “"الضار" في الجسم.

وفي التجربة الجديدة، استخدم الباحثون "حمض البيمبيدويك"، على هيئة كبسولة تمنع إنزيم “ACL” ، ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل ملحوظ عند إضافته إلى العلاج القياسي العادى.

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وقال مؤلف الدراسة الدكتور "براين فيرينس" مدير أبحاث العلاج في جامعة كامبريدج في إنجلترا، إن إضافة حمض البيمبيدويك إلى عقار الكوليسترول العادى "ستاتين" أظهروا انخفاضًا كبيرًا في الكوليسترول الضار عما كان متوقعًا.

وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يحملون بدائل وراثية تمنع ACL لديهم مستويات أقل من الكوليسترول LDL وانخفاض خطر الإصابة بمشاكل صحية في القلب.

ونشرت نتائج الدراسة في عدد مارس من مجلة نيوإنجلند الطبية.