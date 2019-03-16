تناول فيتامين "د" قد يحسن الذاكرة ولكن الكثير منه يبطئ رد الفعل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت دراسة علمية حديثة وفريدة من نوعها بقيادة "روتجرز" أن النساء الأكبر سناً اللائي تناولن أكثر من ثلاثة أضعاف الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين (د) أظهرن تحسنا في الذاكرة والتعلم - ولكن أيضا كان لديهن تفاعل أبطأ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن رد الفعل البطىء قد يزيد من خطر السقوط بين كبار السن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، استخدم الباحثون أجهزة الكمبيوتر لتقييم تأثير فيتامين (د) على الوظيفة الإدراكية، وقام الباحثون بتقييم ثلاث مجموعات من النساء بين 50 و 70 سنة في تجربة عشوائية محكومة.

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تناولت مجموعة واحدة الجرعة اليومية الموصى بها من 600 وحدة دولية (IU) ، أي ما يعادل 15 ميكروجرام من فيتامين (د) كل يوم لمدة عام، وأخذت مجموعة أخرى 2000 وحدة دولية في اليوم والثالثة أخذت 4000 وحد دولية.

ووجد الباحثون أن الذاكرة والتعلم تحسنا في المجموعة التي تناولت 2000 وحدة دولية في اليوم، ولكن ليس في المجموعة التي تناولت الجرعة الأعلى، وفي الوقت نفسه ، انخفض رد فعل المرأة وكان أبطأ بكثير في الجرعة العالية.

وأضاف المؤلف الكبير للدراسة "سو شابسس"، أستاذ في قسم علوم التغذية بجامعة روتجرز - نيو برونزويك ومدير مجموعة نيو جيرسي للسمنة: "قد يكون لرد الفعل الأبطأ نتائج سلبية أخرى مثل احتمال زيادة خطر السقوط والكسور".