إصابة الحامل بالأنفلونزا يرفع خطر إصابة الطفل بالاكتئاب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن إصابة الحامل بالإنفلونزا يزيد من خطر ولادة طفل يعانى من الاكتئاب عند البلوغ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديل ميل" البريطانية فأوضح الباحثون أن إصابة الأمهات بالأنفلونزا فى وقت مبكر من الحمل يقلل من قدرة الدماغ النامية على التعامل مع الإجهاد، كما أن أى شكل من أشكال العدوى الفيروسية أثناء الحمل تؤثر على نمو الطفل.

وقال الباحثون إن الإصابة بالأنفلونزا قد يؤدى إلى زيادة معاناة الأجيال اللاحقة من الاضطرابات النفسية نتيجة للعدوى أثناء الحمل.

وقال الباحثون من جامعة فيينا الأسترالية، بقيادة الدكتور "دانييلا بولاك" فإن إصابة الأم بالإنفلونزا يؤدى إلى تغيير السلوك الدائم أو تطوير المرض العقلى، مثل الاكتئاب للأطفال.

ونصح الباحثون النساء الحوامل بتعاطى لقاح الأنفلونزا خلال فترة الحمل، حيث أكدت دراسة سابقة أن هذا التطعيم يقلل من إصابة الأم بالأنفلونزا، كما أنه يحصن الطفل منها حتى 6 أشهر بعد الولادة.