اختبار جديد لحمض الصفراء فى الدم للتنبؤ بمخاطر ولادة أطفال متوفين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تمكن علماء أمريكيون من تطوير اختبار بسيط للدم يمكن أن يكون وسيلة أفضل لقياس خطر ولادة أطفال متوفين بين النساء المصابات بإضطراب فى الكبد.

وسوف تساعد النتائج – التى نشرت فى دورية "ذى لانسيت" الطبية– الأطباء على تحديد النساء اللاتى يعانين من ركود العصارة الصفراء داخل الكبد (ICP) والمعرضات لخطر الإصابة بأمراض الحمل.

ويعد ركود العصارة الصفراء، اضطرابا فى الكبد يسبب تراكم الأحماض الصفراوية فى الدم، والنساء الحوامل اللاتى يظهر عليهن أعراض هذا الإضطراب يصبحن أكثر عرضة للولادة المبكرة فى حوالى الأسبوع الـ 37 أسبوعا، وذلك فى محاولة لمنع حدوث حالات منع ولادة أجنة متوفاه.

وأظهرت الدراسة أن احتمال ولادة أجنة ميتة نتيجة المعاناة من ركود العصارة الصفراء داخل الكبد (ICP) يرتبط بتركيز الأحماض الصفراوية فى دم المرأة الحامل، والذى يمكن تحديده عن طريق فحص دم بسيط.

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وفى الوقت الحالى، تعانى أكثر من 15% من النساء (مالا يقل عن 18,500 على الصعيد العالمى) مع الأحماض الصفراوية التى تقل عن 100 ميكرومول فى اللتر الأدني

وقالت الدكتورة "كارولين عوفاديا"، أستاذ أمراض الكبد فى كلية الطب جامعة "واشنطن" إن هذا الإختبار يمثل خطوة حقيقة إلى الأمام فى تشخيص وإدارة إضطرابات الكبد أثناء الحمل .. تمكن القدرة على قياس المخاطر التى تتعرض لها النساء وأطفالهن من خلال إختبارات بسيطة ، الأطباء بتركيز العلاج على أولئك الذين يحتاجون إليه حقا"

وأضافت: يعنى هذا أيضا أنه لن يتعين على النساء عرض الولادة قبل الآوان دون داع، والتى تأتى مع مخاطر مرتبطة بأطفالهن، بما فى ذلك الدخول إلى وحدات حديثى الولادة ومشاكل فى التنفس والصفراء."

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج فى تحسين نتائج الحمل لدى النساء المعرضات لخطر كبير والسماح لآلاف النساء الحوامل بالإطمئئان على صحتهن.