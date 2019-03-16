تناول 3 بيضات أسبوعياً يرفع خطر أمراض القلب بنسبة 6% والوفاة المبكرة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن البيض مصدر رئيسي للكوليسترول الغذائي مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تابع الباحثون ما يقرب من 30 ألف شخص بالغ على مدار 30 عاماً، ووجدوا أن تناول ثلاث أو أربع بيضات أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6٪ وخطر الموت بنسبة 8٪ من أي سبب.

وقالت "نورينا ألين" أستاذ الطب الوقائي من كلية الطب بجامعة نورث ويسترن في فاينبرغ في شيكاغو، وكبيرة الباحثين في الدراسة "كلما زاد استهلاكك للكوليسترول الغذائى زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والموت."

وعندما نظر الباحثون في الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكوليسترول الغذائي ، برزت مأكولات البيض واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

Advertisements

وتابعت ألين "وجدنا أن الكوليسترول الغذائي وخاصة البيض له علاقة قوية بأمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة السكتة الدماغية".

وأضافت أنه سواء كان أو لم يكن الكوليسترول الغذائي مساهما رئيسيا في أمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن يجب تجنب البيض كمصدر رئيسي للكوليسترول – حيث يحتوى على 186 ملليجرام من الكوليسترول في بيضة كبيرة ، ويوجد معظمها في صفار البيض.

وتم نشر الدراسة في عدد مارس في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.