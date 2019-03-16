شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك..ماذا يحدث للجسم عندما تضحك..تفقد وزنك وينخفض ضغطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لا أحد يعرف على وجه اليقين لماذا نضحك، ولكن العلماء اكدوا إن الجسم البشري يمر ببعض التحولات من خفض ضغط الدم، أو تقوية نظام المناعة لديك، أو حتى تذويب بعض السعرات الحرارية المزعجة.



كيف يؤثر الضحك الي الجسم كيف يؤثر الضحك الي الجسم ١_ حرق السعرات الحرارية

يستخدم الضحك ما يكفي من الطاقة في جسمك لإحداث تغير في السعرات الحرارية اليومية، وكشفت دراسة من جامعة فاندربيلت وفقا لتقرير موقع " bestlifeonline" أن الضحك لمدة 15 دقيقة فقط في اليوم يمكن أن يحرق ما يصل إلى 40 سعرة حرارية.

٢_ البكاء

كثيرا ما يصل الضحك حد البكاء، وفسر العلماء أنه يمكن لوصول إلى مرحلة البكاء عند الضحك نتيجة الوصول إلى حالة عاطفية متصاعدة من نوبة ضحك طويلة، أو يمكن أن يكون رد فعل جسدي حيث تتقلص فيه العضلات التي تتحكم فى الضحك.

٣_ افراز الاندورفين فى الدماغ

الضحك لديه القدرة على تفتيح مزاج أي شخص، والسبب كيميائي، لأن رد الفعل الجسدي للضحك يسبب افراز هرمون "الاندورفين" في الدماغ ، مما يسبب الشعور بالسعادة.

٤_ فقدان السيطرة على العضلات

الضحك لمدة أكثر من المعتاد يمكن أن يسبب ضعف فى العضلات وفقدان سيطرة الجسم، وعند الضحك بصوت عالى يختفى المسار العصبى المتحكم فى انقباض العضلات، مما يجعل العضلات والأعصاب تشعر بالضعف.

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٥_ تعزيز الجهاز المناعي

الضحك يزيد من إنتاج الجسم للأجسام المضادة والخلايا التي تكافح الأمراض وتزيد من قوة جهاز المناعة.

٦~ انخفاض مستويات الإجهاد

الضحك طريقة سهلة لازالة الإجهاد من الجسم، وأكد بحث علمى أن الأشخاص الذين لديهم حس فكاهي يصبحون أقل اكتئابًا وقلقًا من أولئك الذين لديهم حس فكاهي أقل تطوراً.

٧_ انخفاض ​​ضغط الدم

يخفض الضحك ضغط الدم ، وقد ربط الباحثون الضحك بالوظيفة الصحية للأوعية الدموية ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.