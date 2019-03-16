انت الان تتابع موضوع اعراض تضخم ” قرنية الانف “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قرنية الانف أو التهاب الأنف التحسسي هو رد فعل تحسسي يحدث عندما يتفاعل جهاز المناعة لديك مع المواد التي تستنشقها، مثل حبوب اللقاح، وهناك نوعان من التهاب الأنف التحسسي هما، التهاب الأنف التحسسي الموسمي (حمى القش)، والتهاب الأنف التحسسي الدائم والذي يحدث على مدار السنة، وحمى القش ناتجة عن مسببات الحساسية الخارجية، ويحدث التهاب الأنف التحسسي الدائم بسبب مسببات الحساسية الداخلية مثل عث الغبار، وبر الحيوانات الأليفة والعفن .

والتهاب الأنف التحسسي شائع حيث يصيب حوالي 1 من كل 5 ويعد التهاب الأنف التحسسي الموسمي أكثر شيوعا عند الأطفال والمراهقين، ومعظم المصابين بالتهاب الأنف التحسسي لديهم أعراض قبل سن العشرين، وتظل الأعراض ثابتة حتى سن البلوغ المبكر، ولكن تبدأ بالتحسن خلال منتصف العمر وما بعده، ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو شديدة، وكثير من الناس الذين لديهم التهاب الأنف التحسسي لديهم أيضا الربو، ويمكن أن يسبب التهاب الأنف التحسسي العديد من الأعراض .

اعراض التهاب الانف

أعراض التهاب الأنف التحسسي أو تضخم قرنية الانف مماثلة لأعراض البرد، ولكنها ليست ناجمة عن فيروس بالطريقة البرد، وعندما تتنفس مادة مسببة للحساسية ينتقل نظام المناعة لديك إلى العمل، إنها تطلق مواد تعرف باسم IgEs في ممرات الأنف، إلى جانب المواد الكيميائية الالتهابية مثل الهستامين، وقد تصاب عيناك بحكة أو أنفك وجيوبك قد تصبح حاكة ومزدحمة، والعلماء ليسوا متأكدين من الأسباب التي تجعل الجهاز المناعي يبالغ في رد الفعل على مسببات الحساسية، ومن الاعراض ما يلي :

1- انسداد أو سيلان الأنف .

2- العطس .

3- أحمر ، حكة ، تدميع العيون .

4- تورم الجفون .

5- حكة في الفم والحلق والأذنين والوجه .

6- إلتهاب الحلق .

7- سعال جاف .

8- الصداع .

9- ألم الوجه أو الضغط .

10- فقدان جزئي للسمع والرائحة والذوق .

11- إعياء .

12- الهالات السوداء تحت العينين .

اسباب تضخم قرنية الانف

تم تصميم الجهاز المناعي لمحاربة المواد الضارة مثل البكتيريا والفيروسات، وعندما يكون لديك التهاب الأنف التحسسي فإن جهازك المناعي يبالغ في رد الفعل تجاه المواد غير الضارة، مثل حبوب اللقاح والعفن وبر الحيوانات الأليفة، وهذا التفاعل يسمى الحساسية، ويتسبب التهاب الأنف التحسسي الموسمي في جراثيم حبوب اللقاح والعفن، والمصادر تشمل :

1- الرجويد في الخريف، وهو أكثر مسببات الحساسية الموسمية شيوعا .

2- حبوب اللقاح العشب في أواخر الربيع والصيف .

3- غبار الطلع في الربيع .

4- الفطريات ، العفن المتزايد ، على الأوراق الميتة ، شائعة في الصيف والخريف .

اسباب تضخم قرنية الأنف على مدار السنة

1- وبر الحيوانات الأليفة .

2- الغبار والعث المنزلية .

3- الصراصير .

4- قوالب تنمو على ورق الجدران ، والنباتات المنزلية ، والسجاد ، والمفروشات .

5- الدخان والضباب .

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عوامل خطر تضخم قرنية الانف

1- تاريخ عائلي من الحساسية .

2- وجود الحساسية الأخرى ، مثل الحساسية الغذائية أو الأكزيما .

3- التعرض لدخان السجائر .

تشخيص تضخم قرنية الانف

سوف يسأل طبيبك أسئلة حول عائلتك والتاريخ الشخصي للحساسية، مثل :

1- هل تتغير الأعراض حسب الوقت من اليوم أو الموسم .

2- هل تمتلك حيوانا أليفا .

3- هل قمت بتغييرات في نظامك الغذائي .

4- هل أنت مع تأخذ اي ادوية جديدة .

وسيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني وقد يوصي أيضا بإجراء اختبار للجلد لمعرفة ما لديك من حساسية، وفي اختبار الخدش على سبيل المثال يتم تطبيق كميات صغيرة من المواد المثيرة للحساسية المشتبه بها على الجلد بخز الإبرة أو الخدش، وإذا كان هناك حساسية ستصبح المنطقة متورمة وحمراء، وفي بعض الأحيان يمكن استخدام اختبار الدم لمعرفة المواد المثيرة للحساسية التي تتفاعل معها، ومع الأطفال الصغار يمكن أن تساعد في مشاهدة ما يفعلونه، على سبيل المثال يمكن للطفل المصاب بالتهاب الأنف التحسسي أن يهز أنفه ويدفعه إلى أعلى مع راحة اليد .

الوقاية من تضخم قرنية الانف

أفضل طريقة للتحكم في الأعراض هي تجنب التعرض لمسببات الحساسية التي تسببها، وإذا كنت تعاني من حمى القش خلال الأيام أو المواسم التي تكون فيها المواد المثيرة للحساسية المحمولة جوا مرتفعة :

1- البقاء في الداخل وإغلاق النوافذ .

2- استخدم مكيف الهواء في منزلك وسيارتك .

3- تجنب استخدام المراوح التي تجذب الهواء من الهواء الطلق .

4- لا تعلق الغسيل بالخارج حتى تجف .

5- الاستحمام وتغيير ملابسك بعد أن تكون في الخارج .

6- استخدم فلتر هواء HEPA في غرفة نومك .

إذا كنت تعاني من الحساسية على مدار السنة

1- قم بتغطية الوسائد والمراتب بأغطية عث الغبار .

2- إزالة السجاد وتثبيت البلاط أو الأرضيات الصلبة، واستخدم سجاد المنطقة وأغسلها غالبا بالماء الساخن جدا .

3- استخدام الستائر .

4- الحفاظ على الحيوانات الأليفة خارج غرفة النوم .

5- استخدام جهاز تنقية الهواء .

6- غسل الفراش واللعب مثل الحيوانات المحنطة في الماء الساخن جدا مرة واحدة في الأسبوع .