انت الان تتابع موضوع ماهو جهاز و تقنية ” هيدرافيشل ” وطريقة عملها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد علاج هيدرافيشل أحدث تقدم في عملية تجديد البشرة بالليزر، هيدرافيشل هو الإجراء الوحيد للتآكل المائي الذي يجمع بين التطهير، التقشير، الاستخراج، والترطيب وحماية مضادات الأكسدة في وقت واحد، مما ينتج عنه بشرة أكثر وضوحا وجمالا بدون أي إزعاج أو توقف، والعلاج هو مهدئ ومرطب غير غازي وغير مهيج، ويعمل علاج هيدرافيشل على تحسين ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والمسام المزدحمة والمضخمة والبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب، وفرط التصبغ والبقع البنية، ويعتبر الإجراء هيدرافيشل مناسبا لمعظم أنواع البشرة بما في ذلك الجلد الرقيق أو المسن، والجلد العرقي والبشرة الجافة أو البشرة الدهنية، ابدأ الآن برنامج صيانة البشرة باستخدام تقنية هيدرافيشل لإبطاء عملية شيخوخة بشرتك وتأخير الحاجة إلى إجراءات جراحية .

لماذا هيدرافيشل جيد للبشرة

الترطيب هو أساس بشرة مشعة صحية، وقد ثبت أن تهيج الجلد وزيادة علامات الشيخوخة علاجها هو هيدرافيشل، فهو مرطب وغير مهيج، وتم تصميم علاج هيدرافيشل لجميع أنواع البشرة، حتى البشرة الأكثر حساسية تأتي بنتيجة سهلة للغاية مع علاج هيدرافيشل، وقد يقوم أخصائيو العناية بالبشرة لدينا بمزج أمصال العلاج لحالتك الجلدية الفريدة، ويستغرق هيدرافيشل حوالي 45 دقيقة لعملة .

كيف يتم عمل هيدرافيشل للبشرة

لا يوجد أي إزعاج أثناء العملية، وغالبا ما يوصف بأنه “فرشاة برش باردة تتحرك ببطء على وجهك”، ويمكنك وضع الماكياج والعودة إلى الأنشطة الطبيعية بعد العلاج مباشرة حيث لا يوجد وقت توقف، ويفيد كثير من الناس أنهم يشاهدون صقلا واضحا للجلد ولون بشرة متألقة بعد علاج واحد فقط، وحسب نوع بشرتك سوف يختلف تواترها، لكن يقترح أن لا يكون أكثر من مرتين في الشهر أمرا ضروريا، فعلاج واحد مثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى مظهر جديد ومتوهج لمناسبة أو مناسبة خاصة، وللراغبين في الحفاظ على بشرة صحية وإطلالة نابضة بالحياة يوصى باستخدام علاجات شهرية .

خطوات عمل هيدرافيشل

1- التطهير

يبدأ كل من هيدرافيشل بالتطهير اليدوي السريع من قبل أخصائي تجميل الأسنان، يليه علاج الانصهار مع Activ4 وهذا يجمع بين حمض اللبنيك وتقشير HCI الجلوكوزامين مع الطحالب الغنية المضادة للأكسدة، ويعمل على تنعيم وتحسين البشرة .

2- تقشير عميق

لمنح البشرة تقشيرا أعمق يتوفر نوعان من النصائح المختلفة، واحدة أكثر عدوانية من الأخرى، وتقدم واحدة من ثلاثة مستويات مختلفة من حمض الجليكوليك (7.5 ٪ ، 15 ٪ أو 30 ٪) جنبا إلى جنب مع 1.5 ٪ – 2 ٪ الساليسيليك حامض، ويمنح مزيج التقشير الفيزيائي من الحافة والتقشير الكيميائي من القشور نتيجة جيدة بسرعة، دون الانتظار والوخز الذي قد تواجهه مع التقشير التقليدي .

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3- الاستخراج

تستخدم هذه الخطوة غيضا مختلفا لتنعيم الزهم مع حمض الساليسيليك وامتصاص الرؤوس السوداء والزهم في المسام المفتوحة، وفي الوقت نفسه استخراج العسل هيدرات وزهرة استخراج الهدوء والبلسم، وإذا كان لديك ميليا وهي بشرة بيضاء متضخمة، فلن تتمكن هيدرافيشل من إخراجها .

4- الأمصال

بشرتك المطهرة والمستخرجة والمقشرة جاهزة الآن لتسريب مضادات الأكسدة (بذور كستناء الحصان ومستخلصات الشاي الأخضر) والببتيدات (النحاس والمغنيسيوم والزنك) وحمض الهيالورونيك الذي يجذب الماء إلى البشرة ويساعد في الحفاظ على رطوبتها، ويحتوي المزيج الذي يحمل اسم انتيوكس أيضا على مستخلص زهرة أرنيكا لتهدئة البشرة، ومستخلص الطحالب الحمراء لتفتيح البشرة .

في بداية الوجه يمكنك الحصول على تصريف ميكانيكي لللمفاوي ينقل السائل اللمفاوي من وجهك، مما يقلل من الانتفاخ ويساعد على تسريع السموم خارج نظامك، وأثناء العلاج يمكنك إضافة مصل معقد للببتيد أقوى ومضاد للشيخوخة للمساعدة في تنعيم ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتعزيز مرونة الجلد، وفي نهاية العلاج يمكنك اختيار علاج LED أحمر لتهدئة الجلد وتحفيز دوران الخلايا، أو الأزرق لقتل البكتيريا إذا كانت مشكلتك متعلقة بحب الشباب .

جهاز الهيدرافيشل

بدلا من تفجير الجلد بالجلد الحبيبي التقليدي، يقوم هذا الجهاز اللطيف بإفراغ المسامات أثناء الدفع في نفس الوقت بنشاط نشط، والذي يرطب ويضيء ويمتص ويحمي، وتحمل قبضة الماكينة نصائح للعلاج الحلزوني الحاصل على براءة اختراع ومجهزة بـ “تقنية دوامة”، وقوة الدوران التي تضفي على نفسها وتخرجها، بالإضافة إلى الخطوات الثلاث القياسية، وهناك إضافات أو معززات مستهدفة والتي تهدف إلى إزالة الاشياء من الجلد، مثل البقع البنية أو خطوط التشويش .

هل هيدرافيشل لكل الاعمار

هذا أمر لطيف بالنسبة للمراهقين الذين يعانون من حب الشباب والبالغين الذين يعانون من البثور والتجاعيد وفرط تصبغ، وبالنسبة للمرضى الأكبر سنا الذين يعانون من أضرار أشعة الشمس وحتى البقع المسببة للسرطان (كجزء من علاجات أكثر خطورة)”، تقول إلين مارمور أستاذ مساعد في كل من قسم الأمراض الجلدية وقسم الوراثة والأبحاث الجينومية في كلية إيكان للطب بجبل سيناء في مدينة نيويورك، على الرغم من أنه يفوز بنقاط محددة للشمولية إلا أن هناك من يجب أن يمتنع عن التصويت، أي أولئك الذين يعانون من طفح جلدي نشط أو حروق شمس أو وردية إلى جانب المرضى الحوامل، مثل “بعض المكونات المستخدمة خلال هيدرافيشل مثل حمض الساليسيليك، تم اختباره وثبت أنه آمن أثناء الحمل، ويوضح أراش أخافان وهو أستاذ مساعد في الأمراض الجلدية بكلية إيكان للطب بجبل سيناء في مدينة نيويورك أن هيدرافيشل أمن تماما .