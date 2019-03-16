علامات بسيطة تدل على "تمرد" طفلك تجنبيها

إذا كان طفلك لم يتجاوز الثالثة من العمر لكنه يتصرّف كصبي متمرّد في سن المراهقة عليك الانتباه، فقد يتحوّل إلى "بالغ مزعج" حدّ الوقاحة إن لم تتداركي الأمر منذ الآن.

إليك بعض علامات التحذير التي تُنبهك أن طفلك يحتاج الى رعاية مختلفة:

عندما تخافين من أيّ "خطأ"

أنت تعرفين أنه ستكون هناك مشكلة إذا قمتِ بأي شيء ليس على مزاجه، مثل وضع حليبه في كوب أخضر بدلًا من الكوب الأحمر.

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عندما يبدأ بوضع يديه على الوركين

وضع اليدين على الوركين هو موقفٌ فيه تحدٍّ كأنما يقول "كل هذا هراء". أمّا إذا كان طفلك البالغ من العمر 3 سنوات ينظر بجرأة في كل اتجاه أثناء ذلك فبالتأكيد لديك طفل من هذا النوع.

عندما يُحوّل القيلولة إلى معركة كسر عظم

سوف تتحوّل القيلولة إلى معركة وسيرفض محاولة حمله على النوم بالصراخ، لكنه بعد أقل من ساعة سيغفو في السيارة وأنتما في الطريق إلى السوبر ماركت.

عندما يُعطيك توجيهات أثناء القيادة

هذا الطفل سوف يصرخ "امشي" بمجرّد أن يتغيّر لون الإشارة إلى الأخضر، كما أنه لا يحتمل أبدًا الاختناقات المرورية، ويُملي عليك أي طريق تسلكين.

عندما يُصرّ على القيام بكل شيء بنفسه

من الرائع أن يكون طفلك مستقلًا، إلا أن هناك أشياء لا يستطيع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات القيام بها، كالإصرار على حمل إبريق كبير مليء بالشاي الساخن.

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عندما يختار قصة وقت النوم ويُغيّر رأيه

يصرُّ هذا الطفل باستمرار على "حقه" في اختيار ما يريد قراءته له قبل النوم، لكنه يُغيّر رأيه في منتصف القصة، ويُطالب بغيرها.

عندما يبدأ بإظهار أنه أكثر منك ذكاءً

يتحدّث معك بطريقة فيها الكثير من التحدي ويُظهر لك أنه أكثر ذكاءً منك وقادر على تنفيذ طلباته بدونك. فإذا أراد طفلك الذهاب إلى المتنزه، وقلت "لا" لأنك مشغولة بالعمل في المنزل، فقد يردُّ عليك بعبارة مثل "حسنًا، سأطلب أبي لأنه لا يعمل!

عندما يطلبُ منك أن تهدئي

وقد يقولها لك بنبرة تهديد، ويستخدمُ تكتيكاتك الخاصة ضدّك. إذا طلب منك طفلك البالغ من العمر ثلاث سنوات أن "تتوقفي عن سلوكك السيىء"، فمن المحتمل أنك تتعاملين مع طفل من هذا النوع.

يتولّى القيادة المُطلقة عندما تلعبان معًا

إذا بدأ طفلك البالغ من العمر 3 سنوات يوجّهك بالضبط إلى ما يجب عليك فعله عندما تلعبين معه، ولم يعد يستمع لك حين تقومين بإبداء رأيك أو اقتراح طرق مختلفة للعب عليك الحذر والانتباه فهذه بداية التمرّد.

يهربُ منك دون أيّ سبب

من المحتمل أن يكون هذا أكثر الأعراض خطورةً، الهروب منك لإثبات أن لديه قدرًا من القوة أكثر منك. لهذا عليك أن تكوني يقظةً طوال الوقت خاصةً عندما تكونان خارج البيت.

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