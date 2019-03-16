6 إنجازات لأسطورة الطب الدكتور مجدي يعقوب لن ينساها التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أسطورة الطب فى العالم" هو اللقب الذى أطلقته جمعية الطب الأمريكية على الدكتور المصرى مجدي يعقوب، وذلك لإنجازاته فى الطب وفى إنقاذ العديد من المرضى، حيث قام بالعديد من العمليات الصعبة وأنشأ مراكز وجمعيات خيرية لإنقاذ الأطفال المرضى والمولودين بعيوب خلقية.

مجدى يعقوب ويقدم الخليج 365 أهم إنجازات الدكتور مجدى يعقوب الذى لا ينساها التاريخ: 1: أسس أول مركز بأسوان لعلاج الأطفال المرضى بالقلب بعنوان مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب. Advertisements 2: ساهم مجدى يعقوب فى إنقاذ أرواح العديد من الأطفال فى العالم الذين ولدوا بعيب خلقى فى الأوعية الدموية الكبرى. 3: أجرى عملية قلب مفتوح للممثل الإنجليزى إيريك موركيمب، كما نجح فى إجراء عملية أخرى للمثل العالمى عمر الشريف. 4: له دور كبير فى تطوير برامج جراحة القلب والأوعية الدموية فى مناطق الخليج العربى وموزمبيق وإثيوبيا. 5: أسس جراحة لزرع القلب فى بريطانيا. 6: أنشأ جمعية خيرية بعنوان سلاسل الأمل بهدف مساعدة الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية فى القلب، وإيجاد طرق حديثة لإنقاذ حياتهم.

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