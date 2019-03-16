شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..البكتيريا سبب التهاب الأذن الوسطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتعرض الكثيرون للإصابة بالتهابات الأذن الوسطي، وهذا يؤثر علي حياتهم بشكل كبير، فيكون هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بالإغماء في أي وقت، وخلال هذا التقرير نتعرف مشاكل إلتهاب الأذن الوسطي، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

ما هي الأذن الوسطي؟

هي جزء صغير من الأذن يقع خلف الأذن الخارجية، وغشاء الطبلة.

ما هي أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطي؟

قد يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بـ التهاب الأذن الوسطي نتيجة لعدي فيروسية أو بكتيريا، ومن أهم الأسباب الإصابة بنزلات البرد الشديدة التي تؤدي لالتهاب الأذن الوسطي.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب الأذن الوسطي؟

ألم شديد في الأذن يصعب تحمله في العديد من الأحيان، مع الشعور بالإرهاق الشديد وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، الهبوط والدوخة من أشهر الاعراض، وقد يصل الأمر للإغماء، وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

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ما هو علاج التهاب الأذن الوسطي؟

أولا معرفة السبب وراء هذه الإصابة هو العلاج الفعلي، فإذا كان السبب نزلة برد شديدة يجب علاجها أولا، ولكن في معظم الأحوال يكون المضادات الحيوية هي الأساس في العلاج، لأنها تخلص الجسم من الالتهاب المتواجد في الأذن.

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