شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق هواتفها الذكية Galaxy S10 وA50 وA30 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أحدث هواتفها الذكية Galaxy S10، بالإضافة إلى هاتفي A50 وA30 .

من جهته قال هشام أبوزينة، رئيس قطاع الهواتف بشركة سامسونج إليكترونكس مصر: «تعد السوق المصرية واحدًا من الأسواق الرئيسية ذات الاهتمام بالتكنولوجيا واقتناء الجديد في عالم الهواتف الذكية، ومعها تتزايد احتياجات هذا السوق ومتطلباته وهو ما نحاول أن نقدمه في هواتفنا الجديدة».

يأتي هاتف S10 الجديد بشاشة عرض من نوع Dynamic AMOLED، ومزود بتقنية HDR10 +، وكاميرا بمجال رؤية يصل إلى 123 درجة، تماماً كالعين البشرية، وتساعد العدسات فائقة الاتساع المستخدمين في التقاط صور للمشهد بشكل كامل، كما يأتي الهاتف الجديد بوحدة المعالجة العصبية أو الذكاء الاصطناعي (NPU).

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كما يدعم الهاتف الجديد خاصية الشحن اللاسلكي Qi، كما يمكنه شحن نفسه إضافة إلى جهاز آخر في نفس الوقت عبر خاصية WirelessPowerShare، بينما يتم توصيله بشاحن عادي.

ويدعم S10 مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، في حين يأتي هاتف Galaxy S10+ بمساحة داخلية 128 جيجابايت و512 جيجابايت، مع القدرة على إضافة بطاقة تخزين خارجة microSD بسعة 512 جيجابايت ويمكن أن تصل سعة التخزين حتى 1.5 تيرابايت.

ويوفر جهاز Galaxy A50 كاميرا رئيسية بدقة 25 ميجابكسل بالتقاط صور حية في وضح النهار، بينما في الظلام والإضاءات المنخفضة، تتيح العدسة لقطات واضحة من خلال اكتشاف المزيد من الضوء وتقليل الضوضاء.

من ناحية أخرى، تم تزويد جهاز Galaxy A30 ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة وشاشة عرض مقاس 6.4 بوصة بتقنية Super AMOLED Infinity-U، بالإضافة إلى خاصية فتح الهاتف باستخدام بصمات الأصابع على الجهة الخلفية من الهاتف وإمكانية قفل الهاتف من خلال مسح وجه المستخدم.