شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متعرضش نفسك للخطر.. دكتور أحمد السبكى هيقولك أهمية أدوات عمليات السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن عنصر الأمان فى عمليات السمنة يعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيها والذى يتمثل فى أدوات هذه العمليات، وكأى سوق تجارى، فإنه سرعان ما انتشرت الأدوات المقلدة غير الأصلية الواردة من الصين، لذلك ينتشر على صفحات "فيس بوك" التسويق والترويج لعمليات السمنة بأسعار أرخص من سعر تكلفتها الفعلية وإخفاء النوع الحقيقة للأدوات المستخدمة فى تلك العمليات، وهو أمر غير مقبول نهائيًا، ومخالف للأمانة العلمية.

وفى هذا الإطار، يحذر الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، من الانخداع بالعروض والتخفيضات التى يقدمها بعض الأطباء على العمليات، مضيفًا "الأدوات الطبية ليست سلعة عادية نشتريها وقد لا تعجبنا فنعيدها أو نتخلص منها، وإنما هى أمر يتعلق بحياة المرضى".

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعض الأطباء يقومون باستخدام الأدوات غير الأصلية أو يعيد استخدام الأدوات الأصلية لعدد من المرضى بهدف تخفيض أسعار العمليات لجذب المرضى أو لاعتقادهم أن هذا يسهل على المريض إجراء العملية .مضيفًا أنه من غير المعقول أن يكون سعر عملية جراحية أقل من سعر الأدوات المستخدمة فى العملية.

وتابع الدكتور أحمد السبكى أستاذ جراحات السمنة والسكر والتجميل، "أن استخدام الأدوات المقلدة قد يتسبب فى مضاعفات خطيرة سواء أثناء إجراء العملية أو بعدها"، مشيرًا إلى أن الأدوات الأصلية غير المقلدة الخاصة بإجراء عمليات السمنة سواء تكميم المعدة أو تحويل المسار وغيرها، تكون للاستعمال الواحد فقط وهى أمريكية الصنع.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هذه الأدوات غير قابلة للتعقيم، لأن شكلها الخارجى بلاستيك والتروس معدن بدون عازل، وهذا أمر متعمد فى تصنيعها لأنها تستخدم مرة واحدة، لذلك يتم التخلص منها بعد إجراء العملية للمريض، ولكن بعض الأطباء أيضًا قد يغسلونها بمياه و سوائل تنظيف مثل السايديكس ويعيدون استخدامها لأكثر من مريض، ومن ثم تنتقل أمراض خطيرة من مريض إلى آخر، كما أنها لن تكون بنفس الكفاءة التى عملت بها فى أول عملية لأنها كما قلنا للاستخدام الواحد.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى إمكانية توضيح بعض الأعراض والأمراض التى قد يسببها استخدام أدوات مقلدة فى عمليات السمنة أو أدوات أصلية أكثر من مرة ومنها:

1- نقل العدوى والفيروسات الكبدية أو الإيدز.

2- حدوث قىء بشكل مستمر للمريض بعد العملية.

3- تسريب فى المعدة.

4- قص المعدة فى عملية التكميم بشكل غير انسيابى.

5- قص المعدة بشكل غير انسيابى يسبب عدم قدرة المريض على الأكل.



إنفوجراف يوضح أمراض خطيرة تسببها الأدوات المقلدة فى عمليات السمنة

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الأدوات ليست كل هى الشيء الوحيد المهم فى العملية، ولكن خبرة ومهارة الطبيب أيضًا من العوامل المهمة لضمان نجاح العملية، ووضع الدكتور أحمد السبكى، عدة نصائح للمرضى للتأكد من خبرة الجراح قبل إجراء العملية حفاظا على صحتهم وهى:

1- أن يتحرى المريض بدقة عن خبرة الطبيب أولًا، وألا يعتمد على مجرد إعلان لصفحة الطبيب على السوشيال ميديا.

2- التأكد من الشهادات الطبية والاعتمادات التى حصل عليها الطبيب قبل إجراء العملية، قائلًا "الجراح المتمرس والمهنى هو من يعفى نفسه ومريضه من أن يسأله عن مؤهلاته بأن يضعها فى عيادته أمام أعين الجميع".

Advertisements

3- من حق المريض التأكد من سلامة علبة أدوات العملية، والتأكد أيضًا من أنها أدوات معتمدة قبل إجراء العملية.

4- من حق المريض أن يطلب الاحتفاظ بالأدوات بعد العملية لأنها ملكه، وبذلك يضمن عدم استخدامها مرة أخرى مع المرضى من بعده.



إنفوجراف نصائح للمرضى للتأكد من سلامة أدوات عمليات السمنة

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال السمنة والتجميل يمكنك الإطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد السبكى عبر "فيس بوك"

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

https://www.facebook.com/elsobkybeautyclinic/

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]