افضل الزيوت الطبيعية لشد الجسم المترهل

يرغب الجميع ان يحصل على جسم مشدود . لكن بالطبع، قد يكون ذلك أمر صعب تحقيقه للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب. ترهلات الجلد هي أمر مزعج يفقدك الثقة ويضر بجمالك، لكن لا تنزعجي فقد جمعنا إليكِ مجموعة من الزيوت الطبيعية ذات النتائج المثالية. قد تحتاج تلك الوصفات إلى بعض الوقت، لكنها بالتأكيد ستمنحك بشرة صحية أكثر وجسم مشدود خالي من الترهلات وغني بالنعومة واللمعان. إلى جانب ذلك، فهي مكونات آمنة تمامًا بعيدًا عن أي آثار جانبية ضارة.

الفهرس

أسباب ترهل الجسم

يمكن أن يحدث ترهل الجلد للشخص نتيجة التعرّض لأكثر من عامل، منها:

التقدّم في السن. ا

لسمنة المفرطة.

فقدان الوزن السريع دون ممارسة التمارين الرياضية المناسبة.

الولادة والرضاعة.

بعض الأسباب الوراثية.

ترهل عضلات الجسم نتيجة العرّض لعدة أسباب.

أسباب مرضية.

عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ عام.

أسباب وجود الترهلات فى سطح البطن – تناول الطعام الزائد عن الحاجة لفترات طويلة، يعد أحد أهم الأسباب التي تملئ البطن وتظهرها بشكل منتفخ.

– شرب السوائل أثناء أو بعد الأكل مباشرة يعمل على تأخير عملية الهضم وذلك لتعطيل السوائل الأحماض التي تقوم بهضم الطعام عن أداء واجبها.

– الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية هي أهم أسباب ارتفاع والوزن وزيادة حجم البطن لما تحوية من دهون وسعرات يصعب على الجسم تفتيتها وهضمها بالتالي يتم تخزينها على هيئة دهون في البطن.

– تعتبر أيضًا الوجبات الدسمة من أهم أسباب الترهلات وانتفاخ البطن المزعجة حيث أن هذه الوجبات تأخذ وقت أكثر في الهضم عن الوجبات الخفيفة.

– تناول الوجبة قبل النوم بوقت قليل يكون سببًا من أسباب الترهلات، وهذا لأنك وبدخولك في النوم تسترخى عضلات جسمك ولقلة الحركة أيضًا لا يتم هضم الطعام بشكل جيد، لذلك يلجأ جسمك إلى تخزين هذا الطعام وعدم استخدامه في طاقة مفيدة.

– حاولي أن تبدأي وجبتك بالحلوى خاصة إذا كانت آخر مرة قد تناولتى فيها الطعام من فترة طويلة، وذلك لأن الجائع بشدة يكون قد خلى جسمه من السكر تمامًا، ووجود السكر في الدم هو أحد الأسباب الهامة لكي يشعر بالشبع.

هيا فتشي في حياتك عن أي من العادات لتوقفيها تمامًا ولتبدأي بتنفيذ النصائح الخاصة بالتخلص من ترهلات البطن

كيف الحفاظ علي جسم مشدودة وقوي

ينصح خبراء التجميل والأطباء كل الناس بضرورة ممارسة التدريبات الرياضية اليومية، وإذا تعذر ممارستها يوميا يجب أن تكون يوما بعد يوم على أقل تقدير.

كما ينصحون بتنوع تلك التدريبات، حتى ينعكس أثرها إيجابا علي الجسم، ومن هذه التمرينات:

حركات التمديد

وهي الحركات التي يجب أن يعمل المتدرب على استطالة أعضاء جسمه،حتى ترتاح عضلات جسمه وتكون جاهزة لأداء التمرينات الأخرى المطلوبة منها.

رياضة المشي

يؤكد الأطباء على ضرورة ممارسة رياضة المشي، و ارتداء ا لحذاء الرياضي المناسب؛ حتى يستطيع الشخص ممارسة هذه الرياضة لأطول فترة ممكنة وبلا مشكلات.

الحركات الهوائية

كما ينصح الأطباء بضرورة ممارسة الحركات الهوائية، كممارسة لعب الحبل، وهذا يتطلب نوعا من اللياقة البدنية المتمكنة بجانب نصحهم بضرورة ممارسة الألعاب المرنة أو الجمبازية، وهي تساعد في تنمية الأداء الحركي والرشاقي للجسم.

تمارين مخصصة لأماكن معينة من الجسم

هنالك بعض الأجزاء بجسد بعض الرجال والنساء تصاب بمرض السمنة، كالبطن والساعدين، لذا يجب على الشخص المصاب بهذه التشوهات في تلك المناطق أن يستشير طبيبا ليساعده في ممارسة بعض الألعاب الرياضية التي تؤهل تلك المناطق على الرجوع إلى ما كانت عليه؛ حتى يتمتع بصحة جيدة وجسم متناسق.

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كما يمكنه استشارة مدرب رياضة متخصص لأداء تلك التمرينات؛ حتى لا يصاب بتمزق عضلي أثناء ممارسته لتلك الألعاب مما يوقف تمارينه ويحبط مساعيه.

طرق شد الترهلات باستخدام الاعشاب

نقوم بخلط ست ملاعق من الكركم مع ثلاث اكواب ماء دافئ ، وندهن به الجسم ونتركه عشرين دقيقة، ثم نغسله بالماء مرة اسبوعيا.

نخلط نص كوب من زيت الزيتون ، مع اربع ملاعق كبيرة من القهوة، وندلك بها المنطقة المراد شدها لمدة ربع ساعة ثم نلف المنطقة بالنايلون لمدة ساعة ثم نغسل الجسم ونكرر هذه العملية مرتين اسبوعيا، وهي من الطرق المذهلة في شد الترهلات بسهولة.

نخلط ملعقتين كبيرتين من النشا، وملعقتين كبيرتين من الشبة الناعمة، وربع كوب من زيت الزيتون، ثم نضع الخليط على المنطقة المترهلة مع التدليك بحركات دائرية، ونتركه لمدة ساعة، ثم نغسله بالماء الفاتر

ونكرر هذه العملية مرتين اسبوعيا، ومع الانتظام يمكن الحصول على ظافضل النتائج.

نسلق اوراق الملفوف “الكرنب” ثم نضع الاوراق على المناطق المراد شدها ،ونلف عليها قطعة من القماش أو النايلون طوال الليل ثم نزيلها في الصباح.

نخلط ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من زيت الزنجبيل مع ملعقة من زيت الليمون وملعقة من زيت النعناع وندلك بها الجزء المراد شده ونتركه لمدة ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر، ويمكن تناول خل التفاح على

الريق لتخسيس البطن أيضا، ويراعي عدم الافراط في استخدام خل التفاح على الجلد لما له من آثار جانبية خطيرة.

افضل الطرق لشد الجسم المترهل

التدليك بالزيوت

المكونات: ملعقتين كبيرتين من زيت بذر الورد، ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، 5 قطرات من زيت اللبان، 5 قطرات من زيت إبرة الراعي و5 قطرات من زيت السرو. كيفية التحضير: قومي بمزج الزيوت المذكورة حتى تتجانس واحتفظي بها في زجاجة نظيفة. عند الاستخدام، قومي أولا برجها ثم طبقي القليل من المزيج على جسم رطب وابدئي في التدليك بشكل لطيف من الأسفل لأعلى. اتركي الزيوت على الجلد لبضع دقائق حتى يتشربه الجلد بشكل جيد. غسول الزيوت العطرية المكونات: كوب من الماء المقطر، ¼ كوب من صابون القشتالة السائل، ملعقتين كبيرتين من العسل، ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي، 5 ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا، 15 قطرة من زيت اللافندر و10 قطرات من زيت الروزماري. كيفية التحضير: امزجي كل المكونات المذكورة حتى تحصلي على خليط متجانس، احتفظي به في زجاجة نظيفة واستخدميه لتنظيف البشرة بالطريقة المعتادة قناع البيض والزيوت لشد الوجه المكونات: بياض بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر وملعقة صغيرة من زيت اللافندر. كيفية التحضير: قومي بخفق بياض البيض حتى يتحول لقوام رغوي، ثم أضيفي زيت اللوز المر وزيت اللافندر. قلبي الخليط ثم طبقيه على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

نصائح للحفاظ على الجسم من الترهلات