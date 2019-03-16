فيديو معلوماتى.. نصائح للوقاية من التجاعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التجاعيد من المشاكل الجلدية التى تعانى منها الفتيات ويزيد عندهن الشعور بالضيق والتوتر خوفا على جمالهن وإصابتهن بالعجز، قد يتعرض بعض السيدات للتجاعيد مبكرا لعدة أسباب منها الإفراط فى استخدام مستحضرات التجميل أو التغذية غير الصحية.
ووفقا لما ذكره موقع thecrunchymoose فإن هناك بعض النصائح التى تساعد على تأخير علامة التجاعيد فى البشرة ومنها:
تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه
الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة
الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية
الاهتمام بترطيب البشرة صباحا ومساء
ممارسة الرياضة يوميا.
استخدام واقى الشمس قبل الخروج من المنزل
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