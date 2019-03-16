شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك منه حتى وهو نايم ..اسباب بتقولك ليه طفلك بيشخر وازى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الشخير هو الصوت المزعج والشديد الذى ينتج عن الممرات الهوائية العليا للجهاز التنفسى وذلك بسبب حركة الهواء المتعسرة أثناء النوم، فى الغالب يعانى الكبار من الشخير قد يكون ذلك بسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى أو الإفراط فى التدخين والكحوليات، ولكن قليلا ما يعانى الاطفال من الشخير وانقطاع فى التنفس فى بعض الأحيان.



طفل

لذلك نقدم أسباب الشخير عند الاطفال وطرق التعامل معها وفقا لما ذكره موقع health.clevelandclinic

1:عدوى الجهاز التنفسى، فإذا كان طفلك يعانى من انسداد الانف من البرد والحساسية فيسبب ذلك الشخير المتواصل طوال الليل.

2: تعتبر اللوزتين والتهاب الجيوب الانفية من الأسباب الرئيسية للشخير عند الأطفال، حيث إنها تسبب انسداد فى المسالك الهوائية، مما يصعب على الطفل التنفس.

3:نوم الطفل على الظهر قد يسبب اغلاق المجرى الهوائى ويؤدى للشخير.

4: انحراف الحاجز الأنفي، مما يسبب صعوبة فى التنفس والشخير المتكرر.



شخير الاطفال

قد لا تلاحظ الام تعرض طفلها للشخير وانقطاع التنفس اثناء الليل ولكن هناك بعض العلامات التى تقول لكى أن طفلك يعانى من الاضطرابات اثناء الليل ومنها:

1: اذا كان طفلك يعانى من صعوبة فى الاستيقاظ اثناء الصباح.

Advertisements

2:إذا كان يغفو فى كثير من الاحيان خلال النهار أو احلام اليقظة المعتادة.

3:اذا كان الطفل يتحدث عن طريق الانف.

وهنا لا بد ان تهتم الام بحالة طفلها حتى لا يتعرض للاختناق أثناء الليل ، وتساعده على النوم بشكل صحيح وعلاج التهاب الجيوب الانفية والحساسية.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة، لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]