علاج آلام الظهر بالأعشاب والزيوت الطبيعية

يعاني الكثيرون من الآلام التي تصيب منطقة الظهر، والتي قد ترجع إلى وضعية جلوس خاطئة أو الأمراض المتعلقة بالعظام، ومع العلاج تحت إشراف الطبيب يمكن اللجوء إلى بعض أنواع الأعشاب والزيوت الطبيعية التي تستخدم لعلاج آلام الظهر.



أعشاب لعلاج آلام الظهر:

الريحان

يعد الريحان من الأعشاب الرائعة التي تستخدم لعلاج ألم الظهر، وخاصة منطقة أسفل الظهر، وهذا من خلال تناول كوب من مغلي الريحان المحلى بعسل النحل، مما يساعد على التقليل من الألم، بالإضافة إلى التخلص من تصلب العضلات.

الكركم

تناول مسحوق الكركم المذاب في الماء الدافئ يساعد على التقليل من ألم الظهر والعضلات، حيث إنه يتمتع بالخصائص المضادة للالتهابات، كما يمكنك استخدام الكركم لعلاج ألم الظهر من خلال خلط ملعقة كبيرة مع الكركم مع ملعقة من عسل النحل وتقلب المكونات، ويتم استخدامها موضعيا على منطقة الألم في الظهر مع التدليك لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

الحلبة

يتم خلط الحلبة المطحونة مع القليل من الحليب حتى نحصل على عجينة، وتوضع في قطعة من الشاش وتوضع على المكان المصاب بالألم بالظهر وتترك لمدة نصف ساعة تقريباً.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من أهم الأعشاب التي تستخدم لعلاج الكثير من الألام المختلفة بالجسم، ويمكن استخدامه لعلاج آلام الظهر من خلال خلط كمية من الزنجبيل المطحون مع القليل من الماء حتى نحصل على عجينة، ويتم وضعها على مكان الألم بمنطقة الظهر.

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أوراق اللبلاب

يتم استخدام أوراق اللبلاب لعلاج آلام الظهر، من خلال طحنها، وإضافة إليها كمية مماثلة من النخالة، وتخلط بكميات قليلة من الماء حتى تتكون عجينة وتوضع بداخل شاشة، ويتم وضعها على مكان الألم بالظهر، ما يساعد على التقليل من حدة الآلام.

أفضل الزيوت لآلام الظهر:

زيت اللافندر

يعتبر زيت اللافندر من الزيوت الطبيعية التي تساعد على القضاء على الآلام المختلفة التي تصيب منطقة الظهر، كما أنه يساعد على تهدئة الأعصاب والتخلص من توتر الأعصاب والأرق.



زيت اللبان:

يساعد زيت اللبان على التخفيف من آلام الظهر، وهذا لأنه يساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، مما يقلل من الشعور بالألم وهذا من خلال تدليك الظهر بزيت اللبان الدافئ مرة واحدة يومياً.

زيت الزنجبيل العطري

من الزيوت المهمة التي تساعد على تهدئة العضلات والأوجاع بالعظام ومنطقة الظهر، وهذا من خلال التدليك للمنطقة التي يوجد بها الألم الشديد.

زيت النعناع العطري

يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد على التخفيف من الألام المختلفة كما أنه يحتوي على الخصائص المسكنة، فضلاً عن أنه يساعد على التقليل من التوتر الشديد والتقليل من الأرق.

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