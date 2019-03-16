شكرا لقرائتكم خبر عن وشك بيوجعك؟.. تعرف على الأسباب المحتملة لهذه الشكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعض الأشخاص من آلام بالوجه، فالوجه يتم التحكم فيه من خلال أعصاب وشرايين، تلف هذه الشرايين قد يؤدي إلى ظهور آلام بالوجه، في حين يصعب في بعض الأحيان أن يصف المريض الأعراض الخاصة بألم الوجه لأنها تختلف من حالة إلى أخرى.

فوفقا لتقرير نشره موقع buoyhealth فإن ألم الوجه كثيرا ما يترافق مع حكة جلدية أو حدوث آلام عند المضغ أو التحدث أو لمس الوجه، أو صعوبة حركة الفك، الحساسية للضوء، والشعور باضطراب في الرؤية، وصوت من الفك، سيلان بالانف وعطش وطفح على الوجه.

ووفقا للتقرير فإن هناك العديد من الأسباب التي تسبب آلام بالوجه منها العصبية، التى تحدث نتيجة خلل العصب الثالث، المسئول عن توفير الإحساس والشعور بالوجه، او التهاب العصب ذاته، أو اسباب معدية ناتجة عن البكتيريا، فالبكتيريا من الممكن أن تصيب الاسنان وهو ما يسبب آلام بالوجه ، ومن الممكن أن تصيب البكتيريا العين مسببه آلام لما حول العينين.

أما الفيروسات فهي أحد الأسباب أيضا، كالهربس والقوباء وتسبب الطفح الجلدي ويظل الألم حاضرا بالوجه حتي بعد علاج المشككلة الجلدية، قد ترجع آلام الوجه أيضا إلي اسباب هيكلية، كالاصابة بخلل وظيفي في العضلات، وهو ما يتحكم ف المضغ وحركة الفك مما يسبب الألم ، وهناك مشاكل بالغدد اللعابية والإصابابت الموجهه للوجه مباشرة، كلها أسباب للألم.

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وينصح التقرير من يعاني من الام الوجه بضرورة الذهاب لمختص للحصول علي العلاج المناسب سواء مضادات حيوية أو مضادات اخنلاج او بالجراحة في بعض الحالات.

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