شكرا لقرائتكم خبر عن أطمن على نفسك.. واعرف إذا كان عندك أنيميا من تحليل قياس نسبة الهيموجلوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص نسبة الحديد في الجسم والإصابة بالأنيميا من الأشياء التي يتعرض لها الكثيرون، ولها العديد من الأعراض على الصحة العامة للجسم، كالهبوط والدوخة وعدم التركيز، والعديد من الأعراض الأخرى التي تشكل خطرا علي حياتك في حالة عدم علاج هذه المشكلة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" الطبي، أن هناك نوع من التحاليل الطبية التي تساهم في معرفة نسبة الهيموجلوبين في الجسم، أي تستطيع من خلالها ان تعرف جيدا إذا كنت تستطيع أنت مصاب بالفعل بالأنيميا أم لا.

وأشار التقرير، إلى أن هذا التحليل يتم عن طريقه سحب عينة من الدم، ويتم فحص هذه العينة وإخراج نسبة الهيموجلوبين في الجسم، وتعلم من خلالها إذا كنت بالفعل مصابا بالأنيميا أم لا.

وأكد التقرير أن نسبة الهيموجلوبين أقل من 12 تشير إلي أن هذا الشخص مصاب بالأنيميا، مثال إذا كانت النسبة 11 فأنت مصاب بالأنيميا ولكن ليست أنيميا حادة، ولكن في حالة أن نسبة الهيموجلوبين 7 فأنت مصاب بالأنيميا الحادة والتي تطلب لعلاج مكثف، ويجب متابعة الأمر لتجنب الهبوط الحاد.

ولذا إذا كنت تشعر بالتعب والإجهاد المستمر مع وجود هالات سوداء تحت العين، وأيضا تعاني من نقصان الوزن بدون أسباب لذلك، فعليك التعرف علي السبب الفعلي وراء ذلك، وإجراء هذا النوع من التحاليل وأخذ العلاجات الجيدة لك.

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