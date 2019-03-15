شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. هل هناك كم معلومات يمكن أن يخزنها الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون الدماغ البشرى من حوالي مليار خلية عصبية، وتشكل كل خلية عصبية حوالي 1000 اتصال بخلايا عصبية أخرى ، تصل إلى أكثر من تريليون اتصال.

ولكن تخيل إذا استطاعت كل خلية عصبية أن تساعد فقط في تخزين ذاكرة واحدة ، لن تكون هناك مساحة كافية، ولكن تتجمع الخلايا العصبية بحيث يساعد كل واحد منها في العديد من الذكريات في وقت واحد ، مما يزيد بشكل كبير من سعة تخزين ذاكرة الدماغ إلى شيء أقرب إلى حوالي 2.5 بيتابايت (أو مليون جيجابايت).



تخزين المعلومات فى الجسم

وأوضح الباحثون وفقا لتقرير موقع "livescience" أن الدماغ البشري قد يكون قادرًا على الاحتفاظ بنفس القدر من المعلومات الموجودة في ذاكرته الموجودة على الإنترنت بأكمله.

وأشار العلماء إلى أنه من الصعب حساب سعة التخزين الدقيقة للمخ في الذاكرة أولاً : لعدم معرفة كيفية قياس حجم الذاكرة، ثانياً : تنطوى بعض الذكريات على مزيد من التفاصيل ، وبالتالى تشغل مساحة أكبر فى المخ و يتم نسيان الذكريات الأخرى وبالتالي توفر مساحة، بالإضافة إلى ذلك ، لا تستحق بعض المعلومات تذكرها في المقام الأول.

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